Aston Martin, de mal en peor: ¿Podría Fernando Alonso no correr el GP de Australia?

Fernando Alonso en los test de Bahréin

Según informa 'As', la escudería de Silverstone "no puede afirmar con máxima certeza en qué condiciones podrán tomar la salida en Australia".

Tras completar tan solo seis vueltas en las ocho horas de la última jornada de test de pretemporada en Bahréin, en Aston Martin comienzan los sudores fríos.

Este jueves Fernando Alonso tuvo que detener su AMR26 en plena simulación de carrera debido a un problema de baterías que Honda no ha conseguido arreglar a tiempo.

El asturiano llegará a Melbourne con solo 159 vueltas de rodaje entre Barcelona y Sakhir y en el equipo hay muchas dudas.

Según informa 'As', en Silverstone "no saben aún cuál es el nivel de la aerodinámica del Aston Martin".

De hecho, lo que más preocupa es cómo llegarán a la primera carrera del año... si llegan.

"Tampoco pueden afirmar con máxima certeza en qué condiciones podrán tomar la salida en Australia o si podrán completar una distancia de gran premio convencional", añade el citado medio.

Desde la cúpula de Aston Martin piden una actualización de urgencia a Honda para dentro de dos semanas, pero no hay certeza de que vaya a llegar en condiciones óptimas.