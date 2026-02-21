Preocupación en Tenerife por el Teide: los 3.000 terremotos en las últimas horas avisan de una posible erupción

Sí, pero... Los expertos hacen un llamamiento a la calma porque antes de una erupción debería "haber terremotos sentidos por la población", que serían de por lo menos 2,5 en la escala Richter.

En Tenerife, la atención se centra en el Teide tras registrarse más de 3.000 terremotos desde el miércoles pasado, generando preocupación sobre una posible erupción. Itahiza Domínguez, director de 'IGN' Canarias, explica que el magma puede liberar gases al desestabilizarse, causando actividad sísmica de baja frecuencia. Aunque la inquietud es palpable, los expertos piden calma, ya que para una erupción deberían sentirse terremotos de al menos 2,5 en la escala Richter. La probabilidad de erupción en los próximos 50 años es del 35%. Enjambres sísmicos no se habían registrado en 20 años, y la última erupción ocurrió hace más de un siglo.

En Tenerife están pendientes del Teide. Desde el pasado miércoles se han producido más de 3.000 terremotos en la isla, lo que activa la preocupación sobre que pueda entrar en erupción próximamente.

"El magma contiene gases, entonces el magma al desestabilizarse de alguna manera, puede liberar esos gases que son los que pueden generar este tipo de actividad sísmica de baja frecuencia", explica Itahiza Domínguez, director de 'IGN' Canarias.

La preocupación está en el aire, pero los expertos hacen un llamamiento a la calma porque, para que se produzca una erupción, antes debería haber terremotos sentidos por la población de por lo menos 2,5 en la escala Richter: "Son eventos muy muy pequeños, de magnitud inferior a uno, no perceptibles por la población y en algunos casos difíciles de percibir incluso por los sensores".

Aunque es algo que puede ocurrir en cualquier isla del archipiélago por su condición volcánica, Tenerife cuenta con un sistema central, una zona debilitada justo donde se ubica el Teide, lo que no quiere decir que en caso de erupción se diera en esa zona.

Eso sí, ahora mismo el magma se está desgasificando en esa extensión. Si el movimiento fuera en horizontal o en vertical hacia la superficie, empezarían a verse deformaciones en el terreno rápidamente. En el caso de esta isla, según asegura Itahiza Domínguez, "la probabilidad de una erupción en los próximos 50 años es del 35% aproximadamente".

En los últimos 20 años no se habían producido enjambres sísmicos y la última erupción se produjo hace más de 100, en el mismo Teide, pero el desconocimiento de épocas más antiguas hacen dudar a los expertos: "No sabemos si anteriormente la teníamos porque no teníamos instrumentos. O sea que, a efectos geológicos, no sabemos si esto es algo que suele producirse en la isla o no".

Todos las miradas quedan puestas en el volcán, por si estamos frente a los avisos de una nueva erupción.

