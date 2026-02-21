La familia del joven ingresado en Tailandia consigue el dinero para su repatriación médica: Adrián volverá a casa la próxima semana

El contexto El español se fue a Phuket, Tailandia, para trabajar como buceador, donde tuvo un grave accidente de moto que provocó su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Adrián, un madrileño de 39 años, sufrió un grave accidente de moto en Tailandia, donde trabajaba como buceador. Su familia logró recaudar 260.000 euros en solo tres días para cubrir los gastos médicos y su repatriación a España. El traslado requiere un avión medicalizado debido a su estado crítico. Mikel, portavoz de la familia, agradeció el apoyo recibido y destacó la complejidad del proceso. Adrián está en coma con lesiones cerebrales y fracturas. Aunque tenía seguros laborales, no contaba con uno que cubriera estos gastos. La familia está en Tailandia acompañándolo en este difícil momento.

La familia de Adrián, el madrileño de 39 años que se encuentra ingresado en una UCI de Tailandia tras sufrir un accidente de moto durante un permiso de trabajo, ha superado el objetivo de recaudar 260.000 euros para poder repatriar al español y ya tienen el avión medicalizado contratado para su regreso la próxima semana.

Tras llegar al objetivo en solo tres días, Mikel, el portavoz de la familia, ha querido "agradecer profundamente toda la difusión, el apoyo y la ayuda recibida". "La respuesta ha sido emocionante y demuestra la enorme red de cariño que existe alrededor de Adrián y su familia", ha expresado.

Ahora, están "centrados plenamente en el proceso" para conseguir la repatriación del joven madrileño, ya que "no se trata de una gestión sencilla" y requiera toda su "atención, coordinación y control". "Aunque la recaudación haya superado el objetivo inicial, ahora comienza una fase compleja en la que es fundamental convertir ese apoyo en una gestión real y efectiva, algo que implica trámites delicados y decisiones importantes", han señalado.

Adrián, un apasionado del mar, se fue a Phuket, Tailandia, para trabajar como buceador en 'Vidas a bordo'. "Se marchó allí porque es uno de los mejores sitios a nivel mundial donde poder disfrutar del buceo", explicó su amigo Mikel. Sin embargo, a principios de febrero, un grave accidente en moto mientras estaba de permiso le provocó un coma por el que está ingresado en la UCI de un hospital.

Se trata de un centro privado cuyos gastos diarios ascienden a 3.500 euros, lo que llevó a Elena, su hermana, a lanzar una campaña de recaudación de fondos para poder repatriarlo a España y hacer frente a los gastos médicos. En total, señalaba, necesitaban recaudar 260.000 euros para cubrir tanto la hospitalización como la repatriación, así como los gastos que surgirán después con su rehabilitación posterior en España.

"200.000 euros de gastos de repatriación"

"Solo los gastos de repatriación rondan los 200.000 euros", destacó Mikel, amigo y representante de la familia, quien también subrayó que el traslado tiene que hacerse en un avión especial medicalizado completamente equipado con soporte vital avanzado y un equipo médico especializado a bordo, debido a la gravedad de su estado clínico. "Hemos querido ser transparentes desde el primer momento, ya que la familia no dispone de los medios para traerle", manifestó.

La situación de Adrián, a quien definen como una persona "maravillosa, cercana y graciosa", es en estos momentos estable dentro de la gravedad. El accidente le provocó lesiones cerebrales importantes y varias fracturas. "Está en estado de coma 1. Su estado cognitivo es débil", reconoció Mikel.

En un primer momento, cuando lo encontraron en la carretera tras tener el accidente, el joven madrileño fue trasladado a un hospital público de Phuket. Sin embargo, al ser demasiado pequeño y no contar con UCI ni medios para poder tratarle, la familia decidió trasladarlo a uno privado que sí los tenía. "Si se hubiese quedado en el público, hubiese muerto", asegura su amigo.

Tenía sus seguros laborales en regla

El problema es que el seguro de Adrián no cubre este tipo de gastos. Pese a que el joven tenía todos sus seguros laborales en regla, "no contaba con un seguro privado de viaje que cubriera una situación de esta magnitud", tal y como expresó su hermana en 'Gofundme', la página donde inició la campaña de recaudación, a lo que añadió: "Los costes hospitalarios en Tailandia son extremadamente elevados y la repatriación médica a España, con avión sanitario completamente equipado y equipo médico especializado, supone un gasto que está completamente fuera de nuestras posibilidades".

Desde la Embajada española la información que le han trasladado es la del coste de la repatriación, derivándoles a los seguros privados para poder intentar cubrir parte de los costes. Lo que sí han podido recibir es ayuda administrativa, aunque reconocen que, prácticamente, todo lo que han logrado es por su cuenta, una situación que recuerda a la de una joven valenciana cuya familia también pidió una cantidad de dinero similar para poder traerle de vuelta a España tras quedarse en coma en Tailandia después de sufrir un accidente de moto.

La familia de Adrián se ha trasladado a Tailandia para estar junto al joven madrileño. "Estamos viviendo los días más duros de nuestra vida", han expresado.

