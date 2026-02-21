Lo de Évole desvela el nombre del nuevo programa de Marc Giró

Los detalles Jordi Évole y Marc Giró despliegan una pancarta en el Mercado de San Ildefonso de Cornellá de Llobregat y dan el título del nuevo show en primicia.

Lo de Évole ha desvelado el nombre del nuevo programa de Marc Giró para laSexta, y lo ha hecho de una forma muy original: con una pancarta en el Mercado de San Ildefonso de Cornellá de Llobregat.

"Cuando grabas con él, pasan estas cosas. Muy pronto, Marc Giró en Lo de Évole. Y nos ha regalado una primicia: el título de su nuevo programa en laSexta", ha publicado Lo de Évole en su perfil de Instagram junto a un vídeo en el que se puede ver a Jordi Évole y a Marc Giró frente al Mercado de San Ildefonso de Cornellá de Llobregat abrazados y bailando el merengue de Juan Luis Guerra 'Visa por un sueño' con personas que se encuentran frente al mercado tras anunciar el nombre del programa, que será Cara al show.

El contenido del presentador, periodista y escritor, que en enero se incorporó a Atresmedia, y quien es actualmente una de las caras más reconocibles y apreciadas del sector, gracias a su talento, estilo único, carisma y larga trayectoria profesional, verá la luz próximamente en laSexta.

Marc Giró (Barcelona, 1974) es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado buena parte de su carrera en el ámbito editorial y televisivo. Ha sido colaborador habitual en diversos espacios de televisión y radio, destacando por su inconfundible personalidad en programas como Late Xou (RTVE) o Està Passant (TV3).

En televisión, ha trabajado en formatos que han combinado actualidad, análisis social y entretenimiento, ganándose el cariño del público por su cercanía, ironía y sensibilidad. También trabaja en medios como RAC1 y ha escrito en publicaciones como Marie Claire, o el Diari Ara. En el pasado, también ha colaborado en diferentes espacios de Atresmedia, siendo colaborador de Zapeando, Espejo Público o presentando las precampanadas de FelizAño Neox.

Entre otros muchos reconocimientos, Marc Giró ha recibido el Premio Iris de la Prensa Especializada 2025 y el Premio Iris a Mejor Presentador de Programas de Entretenimiento, así como el Premi Nacional de Comunicació (2023) y el prestigioso Premio Ondas (2023).

laSexta, un equipo inmejorable de comunicadores

Giró comenzará su nueva etapa profesional dentro de Atresmedia en laSexta, con un nuevo formato que verá la luz en este 2026. Formará parte de un inigualable plantel de presentadores y comunicadores de la talla de El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Alfonso Arús, Alberto Chicote, Antonio García Ferreras, Nuria Roca, Jordi Évole, Iñaki López, Cristina Pardo, Dani Mateo, Josep Pedrerol, Glòria Serra, José Yélamo, Ana Pastor, Helena Resano, Gonzo, Rodrigo Blázquez, Mamen Mendizábal, Joaquín Castellón, Ana Cuesta o Gotzon Mantuliz, entre otros. Además, también cabe destacar que, precisamente esta semana, también se anunció el fichaje de Aimar Bretos, que ya prepara un nuevo programa para el prime time.

laSexta, referente en actualidad e información, también ha construido a lo largo de los años un sello de entretenimiento propio, reconocible y diferencial dentro del panorama televisivo. Su oferta se caracteriza por combinar actualidad, humor, análisis social y mirada crítica, todo desde un tono cercano y dinámico que conecta con una audiencia exigente y plural.

El entretenimiento en laSexta no es solo espectáculo: formatos como El Intermedio, Zapeando, Aruser@s o Lo de Évole han consolidado una forma de hacer televisión donde la información y el entretenimiento conviven con naturalidad, abordando la realidad desde una perspectiva honesta, inteligente y con mucho sentido del humor.

A lo largo de su trayectoria, la cadena ha demostrado una fuerte capacidad para generar programas que marcan agenda y forman parte del debate social, sin renunciar nunca al componente lúdico y accesible. Es ese equilibrio lo que define el ADN del entretenimiento de laSexta.

Tanto en entretenimiento como en actualidad, a lo largo de casi dos décadas, laSexta ha logrado consolidar programas que se han convertido en auténticos hitos de la televisión y que trascienden su propio éxito. Marcas reconocibles que son referentes en sus ámbitos como Salvados, Pesadilla en la cocina, El Objetivo, Lo de Évole, Más vale tarde, Al rojo vivo, Jugones, El intermedio o Aruser@s.

