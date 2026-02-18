El contundente inicio de Pedrerol en 'El Chiringuito': "¿Alguien duda de que Prestianni ha llamado mono a Vinicius?"

El presentador de 'El Chiringuito' tuvo muy claro que el jugador del Benfica soltó un insulto racista a Vinicius en pleno partido.

Josep Pedrerol lo tiene muy claro: hubo insulto racista de Prestianni, futbolista del Benfica, a Vinicius Jr después de su golazo que marcó la ida del playoff de la Champions League.

Así fue el contundente inicio de Pedrerol: "Vinicius denuncia que Prestianni le ha llamado mono. ¿Alguien lo duda? Nadie".

El jugador brasileño se dirigió inmediatamente al árbitro para denunciar un insulto racista de Prestianni. El del Benfica se había tapado la boca durante un segundo e inmediatamente después Vinicius denunció la acción, marchándose hacia el banquillo. Tras activar el protocolo anti racista, los jugadores volvieron al campo.