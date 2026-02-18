Ahora

'El Chiringuito'

El contundente inicio de Pedrerol en 'El Chiringuito': "¿Alguien duda de que Prestianni ha llamado mono a Vinicius?"

El presentador de 'El Chiringuito' tuvo muy claro que el jugador del Benfica soltó un insulto racista a Vinicius en pleno partido.

Pedrerol

Josep Pedrerol lo tiene muy claro: hubo insulto racista de Prestianni, futbolista del Benfica, a Vinicius Jr después de su golazo que marcó la ida del playoff de la Champions League.

Así fue el contundente inicio de Pedrerol: "Vinicius denuncia que Prestianni le ha llamado mono. ¿Alguien lo duda? Nadie".

El jugador brasileño se dirigió inmediatamente al árbitro para denunciar un insulto racista de Prestianni. El del Benfica se había tapado la boca durante un segundo e inmediatamente después Vinicius denunció la acción, marchándose hacia el banquillo. Tras activar el protocolo anti racista, los jugadores volvieron al campo.

Las 6 de laSexta

  1. Una agresión sexual, mensajes intimidatorios, llamadas incesantes y hasta coacciones: los detalles de la querella contra el DAO de la Policía Nacional
  2. Llega la gran rebelión del ayusismo: la cascada de salidas abre la primera crisis de Ayuso como líder del PP de Madrid
  3. El Congreso rechaza la propuesta de Vox de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos con el 'no' de Junts y el apoyo del PP
  4. Nuevo capítulo en la guerra entre Gobierno y patronal por el SMI: Moncloa pide que los empresarios "paguen más" mientras Garamendi asegura que es "un ataque a la empresa"
  5. Encuentran degolladas a una madre y su hija de 12 años en una casa en Xilxes (Castellón)
  6. ¿Dónde se guardan los archivos del caso Epstein? Más de cinco millones de documentos repartidos en diferentes puntos que han sacudido al mundo