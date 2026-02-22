Objetivo para unos, insuficiente para otros: ciudadanos responden si 30.000 euros al año es un buen sueldo

Los detalles Según distintos estudios salariales, en España solo uno de cada cinco millennials con estudios superiores alcanza o supera esta cantidad anual.

El debate sobre si un salario de 30.000 euros brutos anuales es suficiente divide a la población española por generaciones y localización. Para muchos millennials con estudios superiores, alcanzar esta cifra es un reto, mientras que para generaciones anteriores, como los baby boomers y parte de la Generación X, es más común haberla alcanzado. En ciudades como Madrid o Barcelona, 30.000 euros no garantizan estabilidad económica, mientras que en lugares como Las Palmas, se considera un buen sueldo. El catedrático Santos Miguel Ruesga señala que los salarios están ligados a la productividad, lo que explica las diferencias generacionales.

Si mañana toda la población cobrara 30.000 euros brutos al año, ¿ganarían o perderían? La cifra, redonda y simbólica, funciona como frontera en el mercado laboral español y es que para algunos es un objetivo difícil de alcanzar.

Sin embargo, para otros, es una cantidad que ya no garantiza estabilidad, motivo por el que la pregunta divide por generaciones y también por códigos postales.

Según distintos estudios salariales, en España solo uno de cada cinco millennials con estudios superiores alcanza o supera los 30.000 euros anuales. En cambio, entre generaciones anteriores, baby boomers y parte de la Generación X, más de la mitad ha ganado o superado esa cifra a lo largo de su carrera.

En la calle, los jóvenes lo tienen claro: "Mi círculo no suele cobrar 30.000. Ya no es una cosa de millennials, sino de la generación anterior", explica una joven a laSexta. Un hombre de mayor edad asegura que "a partir de los 30.000 empieza a estar bien": "Por debajo nunca".

Santos Miguel Ruesga, catedrático en la UAM, lo explica así: "Los salarios están ligados a la productividad. Una persona de 45 años tiene en principio un nivel mayor".

"Los 30.000 son ya un techo alto", dice un hombre, mientras otra chica sostiene que ha estudiado máster tras la universidad y cobra "30.000 y poco", cuenta otra joven. "La gente joven no llega a 24.000-28.000 y hablamos de profesiones cualificadas", añaden.

Esta paradoja crece cuandose refleja que lo que antes era una fortuna, ahora no da para nada. "Yo me compré el piso con un sueldo medio", dice un hombre, a la vez que un chico narra que con 30.000 no puede comprarse ni una casa ni un coche.

Eso sí, depende de la localización, la cosa cambia aunque sea un poco. "En Las Palmas 30.000 es un buen sueldo", asegura una vecina. Desde Valencia, otro matiza: "Aquí hay salarios menores, pero se puede llegar".

En ciudades como Valladolid o Santiago, algunos consideran que esa cifra permite cubrir alquiler y gastos básicos. Pero en grandes capitales como Madrid o Barcelona, varios coinciden en que residir comienza a ser todo un desafío.

