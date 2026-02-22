Llamativo mensaje de Márquez tras su tercera caída en los 'test' de Tailandia: "Estoy contento..."

El de Cervera terminó contentos tras finalizar la temporada en Burinam. A pesar de ello, se fue al suelo en tres ocasiones y tuvo que pilotar con un virus estomacal que no le permitió estar al 100%.

No ha sido la pretemporada más fácil para Marc Márquez. El ilerdense llegaba con las dudas de saber si se había recuperado al 100% de la grave lesión de hombro que sufrió el pasado mes de septiembre. En esa incógnita apareció a última hora un virus estomacal que no le ha permitido exprimir los 'test' al máximo.

En parte debido a ese contratiempo, Marc ha terminado yéndose al suelo en tres ocasiones durante los test de Burinam. Por fortuna, no ha tenido que lamentar graves consecuencias físicas más allá de algunos rasguños.

A pesar de unos 'test' algo difíciles, Márquez se ha mostrado satisfecho de cara al comienzo de la temporada regular el próximo fin de semana. Marc se ve con opciones de pelear por la victoria en el GP de Tailandia. Algo que tenía muy en mente desde que comenzó su recuperación.

"Puedo empezar peleando por ganar. Tengo dos días por delante para recuperarme físicamente. No, no puedo empezar diciendo que voy a ganar porque preveo que el fin de semana del GP será más exigente que el test. Así que veamos. Ahora mismo, tengo tres o cuatro días por delante para intentar recuperar mi energía, no mi hombro, porque empecé el test y muy bien del hombro", aseguró Marc en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

El ilerdense también ha analizado la razón de su tercera caída: "Creo que aun tengo margen en mi físico, pero hemos dado muchas vueltas. El accidente ha sido por una falta de concentración, pero también es verdad que mi físico no está al máximo por los problemas de estómago".

"Aun no sé cuál será mi cien por cien físico (ahora), porque eso después de cada lesión puede cambiar. Pero estoy muy contento con las sensaciones que me transmite la moto", concluye Marc.