El juez Castro responde a las "falsedades objetivas" que Juan Carlos I narra en su libro: "¿Se supone que el rey emérito se ha documentado? Parece que no"

El magistrado ha querido señalar en laSexta Xplica la serie de "falsedades objetivas" escritas por el monarca porque en su libro asegura que le llama "prevaricador sin decir la palabra".

Juan Carlos I publicó un libro con sus memorias en el que cuenta, desde su punto de vista, muchas de las conocidas historias que ha vivido el rey emérito. En un punto del mismo, narra cómo afrontó el proceso judicial al que se enfrentaron tanto la infanta Cristina como Iñaki Urdangarin y, para el juez Castro, lo que hace es contar "falsedades objetivas".

En laSexta Xplica, el magistrado ha cargado contra la visión que ha transmitido el emérito en sus memorias: "Cuando alguien lee un libro tiende a dar por bueno, por veraz, todo lo que diga el libro porque el lector supone, en este caso mal, que el autor del libro se ha documentado antes de escribirlo y que no se arriesgará a difundir a los cuatro vientos una serie de falsedades".

"¿Se supone que el rey emérito se ha documentado? Pues parece que no. Y si se ha documentado, lo que ha obtenido no le ha servido para nada porque el libro del señor emérito narra una serie de falsedades objetivas. El que alguien postule su inocencia como ha hecho el señor Urdangarin a mí me parece muy bien siempre que eso no eche porquería contra las personas que intervenimos en la instrucción de su caso. El rey emérito dice una serie de cosas para acabar llamándome prevaricador sin decir la palabra, que es lo peor que se le puede llamar a un juez", ha añadido.

Por ello, el juez Castro ha enumerado una serie de alternativas que podría tomar tras leer lo escrito sobre él: "¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Una es decir 'hombre señor emérito, ya que usted ha levantado la veda, al margen de protocolos, voy a decir lo que pienso de usted'. Y posiblemente acierte mucho más, pero no me parece que eso sea lo correcto. Otro es interponer una querella por calumnia contra el emérito, pero el Tribunal Supremo está para otras cosas así que para qué perder el tiempo y el dinero. Así que opto por decir las falsedades que ha cometido".

Entonces, el magistrado ha procedido a enumerar esas "falsedades": "Dice, en primer lugar, que su hija era inocente. Sí si entendemos que fue absuelta como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales del marido, pero omite que fue condenada como partícipe a título lucrativo. De eso no se hace eco, de que la infanta se aprovechó del dinero ilícitamente obtenido de su marido". "Dice otra falsedad, que el Supremo avaló su inocencia (de la infanta Cristina). Eso es totalmente falso porque el caso de la infanta no llegó al Supremo", prosigue.

"Luego dice que el señor Urdangarin lo condenaron porque irreflexivamente firmaba lo que le presentaba el señor Torres. Hombre, por firmar con alegría no te caen cerca de seis años de prisión. Dice que él, el rey emérito, que se buscara un abogado de prestigio, pero como el pobre del señor Urdangarin tenía todo su patrimonio embargado por mí no se podía pagar un abogado de prestigio. Eso es falso, porque cuando contrató al señor Mario Pascual, tenía la plena disposición de su patrimonio. Las medidas cautelares de carácter patrimonial recayeron cerca de un año después. Podría haber nombrado al abogado que hubiera querido", asevera sobre otra de las "falsedades".

"Hasta donde yo sé, el señor Urdangarin fue a un despacho de abogados de prestigio y le dijeron que para hacerse cargo de su defensa pusiera sobre la mesa dos o tres millones de euros. Pero no como previsión de fondos, sino para repartir ese dinero entre la Hacienda valenciana y la balear. Si eso lo hubieran hecho en los tiempos en que no se sabía tanto del caso Nóos como se llegó a saber, es muy posible que el caso hubiera sido archivado".

Por último, el magistrado ha respondido al punto en el que Juan Carlos I afirma, "de una manera irresponsable, que imputó a la infanta "deliberadamente para procurarme notoriedad": "Yo le voy a contar quién es su hija. Su hija era socia al 50% con su marido de la entidad Aizoon". Poco después, el magistrado recuerda que el notario aseguró en su momento que ello era para "tener un escudo frente a Hacienda" y que fue la propia Agencia Tributaria la que calificó a Aizoon de "una auténtica máquina defraudadora".

