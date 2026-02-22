El rancho de los horrores de Epstein: una granja de inseminación donde habría menores enterradas

El contexto El llamado Zorro Ranch, que se encuentra en un desierto de Nuevo México, incluye mansiones, una pista de aterrizaje privada e incluso helipuerto.

En el desierto de Nuevo México se encuentra el Zorro Ranch, la controvertida propiedad de Jeffrey Epstein, el delincuente sexual que murió en 2019. Este rancho, identificado por una gran letra Z en su entrada, fue escenario de reuniones con figuras influyentes y es señalado como un lugar donde Epstein abusó de menores. Jane Doe, una de las denunciantes, afirmó haber estado allí. Además, investigaciones periodísticas revelaron que Epstein planeaba un proyecto para inseminar a mujeres con su material genético. Aunque no hay pruebas de que se ejecutara, las autoridades han reabierto investigaciones sobre la propiedad. También se ha implicado al expríncipe Andrés en el caso, destacando su posible conexión con la trata.

En medio del desierto de Nuevo México, lejos de miradas indiscretas y casi en medio de la nada, se levanta una propiedad tan aislada como polémica: el llamado Zorro Ranch, la finca del delincuente sexual y pederasta Jeffrey Epstein, que apareció muerto en su celda tras quitarse la vida en 2019. Este extraño lugar se habría convertido en una granja de inseminación donde incluso habría menores enterradas.

La entrada del complejo, marcada por una gran letra Z, da acceso a una extensa propiedad que incluye mansiones, pista de aterrizaje privada e incluso helipuerto. Durante años, este lugar fue escenario de reuniones con empresarios y figuras influyentes.

Sin embargo, tras la caída y posterior muerte de Epstein, el rancho se convirtió en el centro de graves acusaciones. Diversos documentos judiciales y declaraciones de víctimas señalan que el rancho habría sido uno de los lugares donde el criminal llevó a menores de edad para abusar de ellas.

El Departamento de Justicia mexicano investiga un correo electrónico enviado en 2019 de un supuesto exempleado del rancho que aseguró que el pederasta ordenó enterrar los cuerpos de dos menores extranjeras en las colinas de los alrededores de la propiedad.

Por su parte, la denunciante Jane Doe afirmó haber pasado varios días en este lugar: "Conocí a Jeffrey Epstein durante cinco días en un viaje al Rancho Zorro, su enorme complejo rodeado de terrenos gubernamentales en el desierto de Nuevo México".

Su macabro proyecto

Más allá de los delitos por los que fue procesado, investigaciones periodísticas revelaron un aspecto especialmente perturbador e inquietante que pensaba llevar a cabo en este rancho de los horrores.

En 2019, el diario 'The New York Times' publicó que Epstein había contactado con científicos para plantear un proyecto que, según testimonios recogidos por el medio, consistía en inseminaramúltiples mujeres con su propio material genético con la intención de convertirse en "la semilla de la raza humana".

Eso sí, no existen pruebas públicas de que ese plan llegara a materializarse. Sin embargo, los testimonios citados describen reuniones en las que el criminal expresó su interés en dejar descendencia a gran escala mediante técnicas de reproducción asistida.

Tras la reapertura de documentos judiciales vinculados al caso Epstein, autoridades de Nuevo México iniciaron revisiones sobre la propiedad. Varias víctimas mencionaron el rancho en sus declaraciones, lo que motivó nuevas indagaciones. En distintos momentos han circulado rumores sobre posibles enterramientos en la finca de menores.

Sin embargo, hasta la fecha, no se han presentado pruebas públicas concluyentes que confirmen la existencia de restos humanos en el lugar. Otro de los lugares que han sido registrados en relación a Epstein han sido diferentes domicilios del expríncipe Andrés.

La vivienda del exduque podría haber sido uno de los puntos fundamentales de la trata. Ahora, la Policía británica investiga si los vuelos del 'Lolita expres', el avión privado de Epstein, que pasaron por los aeropuertos del Reino Unido estuvieron vinculados al tráfico sexual, algo que vuelve a poner en el foco al ermano de Carlos III.

