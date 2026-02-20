Nuevo 'dardo' de Verstappen a las nuevas normas de la Fórmula 1: "No quiero que nos acerquemos..."

El neerlandés insiste en lo poco que le gusta el nuevo reglamento implementado para 2026. Además, continúa con su llamativa comparación con la Fórmula E.

Max Verstappen no pierde su etiqueta de candidato al título de cara a 2026. El neerlandés y Red Bull han mostrado buenas sensaciones en esta pretemporada y todo apunta a que podrían estar luchando en los puestos más altos de la parrilla.

A pesar de que la escudería austríaca se ha desenvuelto relativamente bien en el desarrollo de un nuevo monoplaza con el cambio de reglamento, Verstappen ya ha declarado en varias ocasiones que no es un gran fan de las nuevas normas y la nueva manera de pilotas que ha llegado con este cambio de 'era'.

Max dejó una dura crítica hace unas semanas asegurando que la Fórmula 1 se empezaba a parecer a la Fórmula E señalando también el aburrimiento que esto producía. El tetracampeón del mundo ha vuelto a insistir en esto en Baréin: "No se trata de los pilotos, porque hay muchos buenos pilotos en la Fórmula E que también podrían rendir muy bien aquí, pero no quiero que nos acerquemos a la Fórmula E".

"Quiero que nos mantengamos alejados de eso y seamos Fórmula 1, así que no aumentemos la batería, deshagámonos de eso y concentrémonos en un buen motor", ha confesado Max en rueda de prensa.

Verstappen insiste en que quiere que cada competición siga teniendo sus propios rasgos: "Que la Fórmula E sigaporque de eso se trata, y estoy seguro de que el nuevo coche, por lo que he visto y por hablar con algunos amigos, también será un coche genial. Pero que sean Fórmula E y que sigamos siendo".