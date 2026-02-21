Los 'therian' provocan el caos: las quedadas fantasma reúnen a cientos de curiosos en ciudades como Bilbao o Zaragoza

El contexto Las personas que siguen esta corriente no aparecen en las quedadas anunciadas en diversos puntos de le geografía española. Al parecer, muchos temen ser agredidos por mostrarse delante de tantos ciudadanos.

En las últimas semanas, varias ciudades españolas han presenciado quedadas de 'therians', jóvenes que se identifican como animales, pero estos encuentros nunca llegan a concretarse. Ciudades como Bilbao, Barcelona y Zaragoza han sido testigos de la confusión generada cuando los convocados no aparecen, dejando a curiosos y medios sin respuestas. Este fenómeno también se ha replicado en Ciudad de México, donde el primer evento público terminó en fracaso al no asistir ningún 'therian'. Expertos explican que los 'therians' forman parte de la comunidad otherkin, que se apoya principalmente a través de internet. Aunque las reuniones físicas fallen, la interacción digital sigue creciendo, alimentando el interés y la curiosidad sobre este colectivo.

En las últimas semanas, varias ciudades españolas han sido escenario de un fenómeno que ha causado el desconcierto y el asombro de todo el mundo: quedadas de 'therian' que, curiosamente, nunca llegan a reunir a estos jóvenes disfrazados y que han sembrado el caos.

Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Pamplona o A Coruña han sido algunas de las zonas en las que cientos de jóvenes y curiosos se han citado en parques y plazas solo para encontrarse con que los convocados no aparecen, dejando un rastro de confusión, expectativas y, en muchos casos, caos entre los asistentes.

Estos lugares se han llenado de ciudadanos y medios que esperaban encontrar respuestas hacia sus preguntas sobre los 'therian', qué son, por qué se identifican como animales... Sin embargo, todo queda en una ilusión que no llega a ser recompensada, en masificaciones de gente corriendo, gritos e indignación.

En A Coruña, la concentración fue fijada a las 19:30 en la fuente de los Jardines de Méndez Núñez, en Zaragoza, en La Plaza de la Seo y en Bilbao, en la Plaza Circular, donde finalmente fue suspendida aunque cientos de personas se encontraran ya en el lugar a la espera. Ningún 'therian' acudió a ninguna de ellas, pero sí una oleada de jóvenes que colapsaron establecimientos cercanos.

Miedo a ser agredidos

Algunos medios hablan del miedo que sufren estas personas a ser agredidas por mostrarse como 'therian' delante de tanta población, por lo que muchos no acudirían a las quedadas o incluso intentarían cancelarlas.

El reciente fenómeno de las quedadas fallidas ha puesto el foco en la capacidad de este movimiento para generar atención masiva y curiosidad. Los anuncios en redes sociales convocan a encuentros en lugares céntricos, pero los organizadores no aparecen.

Los asistentes, intrigados, se encuentran con grupos de curiosos preguntando, sacando fotos o grabando videos, generando un efecto viral de confusión que alimenta aún más la fama del fenómeno.

Expertos como la psicóloga Cristina Agud destacan que los 'therian' son parte de la comunidad otherkin, un término más amplio que agrupa a personas cuyo sentido de identidad no es estrictamente humano. Según Agud, no se trata de un movimiento jerárquico ni organizado, sino de comunidades que se apoyan y comunican sobre todo a través de internet, blogs y foros.

Por eso, aunque las quedadas presenciales puedan fallar, la interacción digital sigue creciendo y consolidando la identidad del colectivo. En España, la combinación de curiosidad social, presencia mediática y misterio de estos encuentros está convirtiendo a los 'therian' en un fenómeno difícil de ignorar.

Fracaso en México

América Latina es otra de las zonas en las que ha crecido el interés hacia estos jóvenes. El primer evento público en Ciudad de México de los conocidos como 'therian' acaparó este viernes un gran interés pero terminó en un rotundo fracaso al asistir tan solo los organizadores, y ningún miembro de este incipiente colectivo.

A pesar de que la convocatoria en redes sociales era a las 14:00 hora local (20:00 GMT) en la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), al punto de encuentro acudieron decenas de medios de comunicación y centenares de curiosos, pero en ningún momento se vio rastro de algún 'therian', para decepción de los organizadores y de los asistentes.

Con este primer evento público en la capital mexicana, se quería crear un espacio de "libre convivencia" para las personas identificadas como 'therian', explicó a EFE Levi Gallardo, uno de los organizadores de la reunión. No obstante, lamentó el resultado final, que justificó porque las personas participantes se "están cohibiendo por la gente que hay, por la viralidad que tuvo el evento".

Un joven sostiene un cartel durante la primera reunión de 'therians' en la Ciudad de México, México.

"Al tener esta viralidad, lo que la mayoría de ellos hicieron fue acercarse a nosotros y decir: 'oye, la verdad yo sí soy 'therian', no vengo caracterizado, quiero hacer las actividades, pero hay mucha gente", dijo Gallardo, quien no se identifica con este colectivo pero lo apoya "totalmente".

Su intención era "humanizar a los que no quieren ser humanizados", sentenció al lamentar que la mayoría de la sociedad percibe a los 'therian' como "alguien ajeno y feo", a pesar de que en su opinión es algo "muy común" que las personas puedan identificarse con algo que "no sea humano".

¿Qué significa ser un 'therian'?

Pero, ¿qué significa ser un 'therian' y por qué genera tanto interés y desconcierto? Tradicionalmente, en biología, el término hace referencia al grupo Theria, que agrupa a los mamíferos marsupiales y sus ancestros extintos.

Sin embargo, el uso moderno entre adolescentes y jóvenes se aleja de la ciencia y adopta un significado completamente distinto: los 'therian' se identifican a sí mismos como animales no humanos.

Esta identidad, aunque pueda sonar extravagante para generaciones mayores, está muy estudiada por psicólogos y sociólogos. La mayoría de quienes se consideran 'therian' descubren esta inclinación entre los 10 y los 16 años y la viven como una forma de explorar su identidad y gestionar el estrés, no como una creencia religiosa o una práctica organizada.

En muchos casos, es simplemente una expresión de cómo los jóvenes experimentan con lo que significa ser humanos en un mundo cada vez más digitalizado y mediado por redes sociales y es que internet ha sido clave en la expansión del fenómeno.

Plataformas como TikTok han impulsado el interés en estos jóvenes, especialmente en América Latina y España, donde comparten experiencias, consejos y rituales lúdicos. Se imitan animales, se interactúa con otros 'therian', se realizan pequeños gestos de juego y observación, e incluso se llevan al entorno urbano o a los parques, siempre bajo el paraguas de la diversión y la identidad personal.

