Sorprendente mensaje de un extenista: "Alcaraz y Sinner son mejores que el 'Big3', pero..."

Greg Rusedski, exjugador, cree que el nivel que han mostrado Carlitos y Jannik podría estar por encima de la versión de Rafa, Novak y Roger.

Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer, Carlos Alcaraz y Jannik SinnerNovak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer, Carlos Alcaraz y Jannik SinnerGetty

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han deslumbrado al mundo del tenis este 2025. El español y el italiano no solo han dominado el deporte de raqueta (repartiéndose los cuatro Grand Slams), sino que han dejado partidos que ya son historia del tenis, como la final de Roland Garros.

El nivel de juego que han mostrado ambos ha recordado a la mejor versión de los mejores de la historia, el legendario 'Big3'. Tanto Alcaraz como Sinner, dadas las victorias que han cosechado a una edad tan temprana, ya han sido comparados con los tres mejores jugadores de la historia del tenis.

Hay quien incluso piensa que el nivel del número uno y dos del mundo podría estar por encima de Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer. Es la opinión de Greg Rusedski, que llegó a ser número cuatro del mundo: "Con los años, la ciencia introduce nuevos matices en el tenis, mejora la tecnología de las raquetas, el físico de los tenistas, la técnica..."

"Lo que están haciendo Jannik y Carlos es elevar el tenis a un estatus superior, están jugando a un nivel que jamás se había visto, así que se puede decir que son mejores que el Big 3. Sin embargo, eso no significa que Federer, Nadal y Djokovic no hubieran alcanzado ese nivel de juego si tuvieran las condiciones actuales", reconoce Rusedski en unas declaraciones para 'tennis365'.

Aún así, el extenista no está convencido de que Carlos y Jannik alcancen los éxitos del 'Big3': "Estamos viendo a dos jugadores que están en otro nivel jamás visto, pero eso no quiere decir que puedan ganar tanto como el Big 3. Es un debate muy diferente. Hay que respetar la longevidad triunfal de Roger, Rafa y Novak. Sus récords serán difíciles de superar".

