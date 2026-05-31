La leyenda de la Fórmula 1 que se rinde a Verstappen: "Cuando ganó su primera carrera..."

Kimi Raikkonen, campeón del mundo de F1 en 2007, habla sobre 'Mad Max' y de las probabilidades que tiene Kimi Antonelli de ganar el Mundial.

La temporada de Max Verstappen no está siendo como se esperaba. Red Bull ha comenzado por detrás de sus máximos rivales en cuanto a ritmo y 'Mad Max' solo ha podido conseguir un podio este año.

Sin embargo, nadie duda de Verstappen. Kimi Raikkonen, expiloto de F1 y campeón del mundo en 2007 con Ferrari, ha alabado al cuatro veces campeón del mundo y a la hora de elegir quien es el mejor piloto de la parrilla, el finlandés no ha dudado: "¡Verstappen! Max es un fenómeno".

"Lo vi llegar a la F1 durante mi segunda etapa en Ferrari. Ganó su primera carrera en España justo delante de mí, hace diez años. Fue entonces cuando me di cuenta de que había nacido una estrella", comentó Raikkonen, en una entrevista para 'Quotidiano.net'.

"Antonelli puede ganar el Mundial"

Además, el piloto finlandés ha comentado la situación actual en el Mundial de Pilotos. Un campeonato que lidera su tocayo Kimi Antonelli, quien está haciendo historia en Fórmula 1.

Raikkonen cree que el joven piloto italiano puede llevarse el Mundial con tan solo 19 años, pero para ganarlo, tendría que evitar lo que hizo Oscar Piastri el año pasado, cuando sucumbió ante la presión: "Sí, y él cree en ello. Se nota en la forma en que afronta las carreras, en el entusiasmo que le pone. Por supuesto, la temporada es muy larga pero Antonelli no perderá la concentración. Está demostrando madurez".

"Tendrá que evitar imitar a Piastri en 2025. En un momento dado, el piloto australiano de McLaren parecía tener el título asegurado, pero no pudo soportar la presión. El italiano no caerá en la misma trampa", concluyó el campeón del mundo.

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