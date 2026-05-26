Hamilton y Verstappen se unen: duras críticas a la F1 tras el GP de Canadá

Los dos grandes campeones de la Fórmula 1 vuelven a cargar contra estas nuevas normas: "Sigue siendo algo extraño para nosotros".

A la F1 no le va a gustar esto...

Un problema muy serio tiene la Fórmula 1 si sus dos grandes campeones, Lewis Hamilton y Max Verstappen, no están de acuerdo ni con el nuevo reglamento ni con las últimas modificaciones que se han realizado estas últimas semanas.

Después de la carrera de Canadá, Hamilton directamente dijo que este tipo de pilotaje es "extraño" para él: "Vamos a fondo, activamos el modo recta, y luego la potencia desaparece más o menos a mitad de la recta y el régimen del motor empieza a caer".

"No se corresponde con lo que debería ser el automovilismo. El motor debería rugir a pleno rendimiento hasta el final de la recta y seguir empujando una y otra vez. Eso es lo que hacíamos en la época de los V8 o los V10. Tiraban y tiraban sin descanso", apuntó el piloto inglés, que fue segundo en Montreal con su Ferrari.

Y no es el único que ha vuelto a cargar contra las normas. Verstappen viene de las 24 Horas de Nürburgring y para él ahora mismo es otro mundo.

"Para mí, incluso esta temporada, por supuesto, he pilotado distintos tipos de coches, y especialmente la semana pasada, me recordó hasta qué punto el automovilismo puede ser puro y lo emocionante que puede ser la competición", dice el piloto de Red Bull, que lo está pasando mal en estas primeras carreras de 2026.

Y aunque están los mejores del mundo, no pueden hacer nada con estos coches: "La realidad es que aquí la mayoría de pilotos somos los mejores del mundo. Así que, aunque nos dierais un coche de alquiler, ofreceríamos un gran espectáculo y lucharíamos de forma intensa y muy limpia entre nosotros. Así que, en ese sentido, no tiene nada que ver con las reglas".

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