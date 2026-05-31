Play-off de ascenso a Primera: Castellón-Almería y Las Palmas-Málaga ¿Cuándo y dónde se juegan?

La última jornada de la Segunda División ha sido emocionantísima. Orelluts, boquerones, canariones e indálicos se jugarán la última plaza que da acceso a la Primera División. Uno de esos cuatro equipos acompañarán a Racing de Santander y Deportivo de La Coruña.

Solo falta saber qué equipo ascenderá a Primera junto a Racing y Depor. La última jornada de Segunda División ha dejado un final de infarto en la lucha por la pelea por puestos de play-off.

Serán finalmente Málaga, Las Palmas, Almería y Castellón quienes se jueguen ese último billete que da acceso a jugar la temporada que vienen en la máxima categoría del fútbol español. Burgos y Eibar, que tenían opciones, se quedaron fuera en esta última jornada.

Los enfrentamientos serán Málaga-Las Palmas y Almería-Castellón. Indálicos y Orelluts se jugarán el pase a la final de esa fase de play-off con la ida jugándose el sábado 6 de junio en Castalia y la vuelta el martes 9 en Almería. Boquerones y canariones se enfrentarán el domingo 7 en Gran Canaria y el miércoles 10 en La Rosaleda.

Todo para intentar acceder a una final que se jugará también a ida (domingo 14 de junio) y vuelta (sábado 20 de junio). Todos los encuentros se disputarán a las 21:00h. No hay que olvidar que en todas las eliminatorias, en caso de empate tras una hipotética prórroga, no hay penaltis. Se clasifica el equipo que más arriba ha quedado en la tabla de Segunda División.

Será un play-off histórico teniendo en cuenta que ha sido la temporada que más puntos han hecho falta para jugarlo. El Burgos, tras una año espectacular, se ha quedado fuera con 72 puntos, cifra que incluso suele situarte en la pelea incluso por puestos de ascenso directo.