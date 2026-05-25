George Russell tira la toalla en pleno mundial de F1: "Ahora mismo depende de Antonelli perderlo"

El piloto británico se mostró desolado tras la carrera al ver cómo su compañero de escudería cogía ventaja en la clasificación y aseguró que no tenía opciones de ganar el título.

El GP de Canadá ha sido escenario de una nueva contienda entre los Mercedes por el Mundial de Fórmula 1. La pugna entre George Russell y Kimi Antonelli ha tenido un nuevo episodio, esta vez de máxima tensión, en el Circuito Gilles Villeneuve.

Ambos pilotos se enzarzaron en varias ocasiones a lo largo de la carrera hasta que el piloto británico se vio obligado a abandonar cuando estaba a la cabeza. Dicho abandono fue bien recibido por su compañero de escudería, quien acabó la carrera en primer lugar por cuarta vez consecutiva.

De esta forma, el italiano coge bastante ventaja en la clasificación frente a sus rivales y a Russell. En concreto, Antonelli cuenta con 131 puntos ante los 88 del británico. Una diferencia de 43 puntos, por la cual su compañero se ve sin opciones de optar al título.

"Ahora mismo depende de Antonelli perderlo, son muchos puntos de ventaja", aseguró Russell tras la carrera, asumiendo su derrota frente a su compañero de equipo. A su vez, Russell dejó una frase extraña insinuando que alguien o algunos no quieren que sea campeón del mundo.

"Los dioses no quieren verme pelear por el Mundial", añadió el piloto de Mercedes, antes de retirarse a su garaje. Aún quedan un total de 17 carreras, y Russell puede remontar su posición con Antonelli.

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