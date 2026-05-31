"Tiene una oportunidad": El campeón del mundo de F1 que anima a Alonso a completar un hito histórico

Jenson Button, excompañero de Fernando en McLaren Honda y embajador de Aston Martin, habla sobre las posibilidades del piloto español de volver a intentar ganar las 500 Millas de Indianápolis.

La Triple Coronava más allá de ganar. Para un piloto, significa alcanzar un estatus de prestigio superior y que demuestra sus habilidades en tres coches y tres circuitos completamente distintos.

Esta hazaña solo se logra ganando el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, las 24 horas de Le Mans del Campeonato de Resistencia y las 500 Millas de Indianápolis de la IndyCar. Un hito que solo ha logrado Graham Hill en toda la historia del automovilismo.

Aunque hay otros pilotos como Fernando Alonso, que están a solo un paso de conseguir la Triple Corona. Al piloto asturiano solo le falta conseguir las 500 Millas de Indianápolis, algo que intentó en 2017 y 2019, aunque sin suerte.

Sin embargo, algunos pilotos siguen animando a Alonso a volver a intentarlo. Jenson Button fue compañero de Fernando en los primeros años de McLaren Honda, y actualmente es embajador de Aston Martin. El expiloto de F1 ha animado al español a volver a intentar vencer en las 500 Millas: "Tengo un enorme respeto por esos pilotos, pero eso no es para mí".

"Fernando probablemente sea quien tenga más posibilidades de completar la Triple Corona, ya que ha ganado Mónaco y Le Mans, y estuvo cerca de lograrlo en Indianápolis, donde lideró la carrera. Si quiere intentarlo de nuevo, sin duda tiene una oportunidad", concluyó Button en el 'Jenson's Journal', de la página web oficial de Aston Martin.

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