La historia de Andres Feliz: de jugar descalzo a la Final Four de la Euroliga con el Real Madrid

El jugador del Real Madrid puede ganar su primera Euroliga y así recuerda la infancia tan dura que vivió en República Dominicana.

Andres Feliz, jugador del Real Madrid de baloncesto, no lo ha tenido fácil. Su infancia en República Dominicana fue muy dura, jugando descalzo desde niño.

"Fue difícil vivir en ese entorno pero también te ayuda a aprender lo que no tienes que hacer", dice un Feliz que disputa este fin de semana la Final Four de la Euroliga. Busca su primer título en Europa.

Un chico sin apenas recursos, de familia humilde: "Mi camino era seguir los estudios y estar en la cancha todo el día". Una cancha en la que a veces no tenían ni luz.

"Mis padres no tenían los recursos ni para comprarme unas zapatillas", cuenta Feliz. Este fin de semana puede cumplir un sueño.

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