La sorpresa de Pedrosa tras ver la carrera de Márquez en el GP de Italia: "Me esperaba..."

El expiloto de MotoGP habla sobre la carrera de un Marc que volvía a subirse a la Ducati tras su lesión en Le Mans y una posterior recuperación 'express'.

La lesión de Marc Márquez le ha dejado fuera de combate las últimas semanas. El piloto español sufrió una caída en la sprint del GP de Francia que le fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho. Esto obligó al de Cervera a pasar por una doble operación del pie y del hombro, que arrastraba desde el año pasado.

Márquez tuvo que perderse el resto de fin de semana en Le Mans y la cita del GP de Catalunya. Tras esto, el vigente campeón del mundo marcó en el calendario el GP de Italia para volver a subirse a la Ducati. Un regreso muy positivo para Marc, quien llegó a clasificar cuarto a pesar de que, según él, no esté sacando el máximo potencial.

Sin embargo, algo que ha sorprendido a muchos han sido los riesgos que ha tomado el '93'. Precisamente, Dani Pedrosa ha hablado sobre estas peleas que ha mantenido el de Cervera, aunque al final ha acabado en séptima posición: "Marc estaba más peleón de lo que yo me esperaba. Estaba aguantando muy bien esa cuarta plaza, pero evidentemente que la presión iba a ir en aumento, porque tenía pilotos que normalmente tienen un final de carrera muy rápido, como se ha comprobado al final".

"Pero Marc, aun así, ha aprovechado sus puntos fuertes, que era la velocidad punta que tenía hoy la Ducati en esta larga recta. Ha ido recuperando siempre la cuarta plaza, hasta que al final ha sido desplazado por Ogura una vez, de manera que no ha podido volver al ataque", concluyó Pedrosa, según recoge 'Motosan'.

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