Arde París: más de 400 detenidos en Francia después de la victoria del PSG en la final de la Champions League

¿Qué está pasando? Decenas de miles de personas han salido a las calles del país para celebrar el título. Sin embargo, los festejos se han tornado en actos vandálicos y violentos en algunos lugares.

Ha vuelto a suceder lo de 2025. Después de la victoria del PSG en la Champions League, en esta ocasión ante el Arsenal en la tanda de penaltis, los disturbios se suceden por toda Francia con especial atención en París, donde se han detenido a 283 de las 416 personas arrestadas en todo el país.

A medianoche se habían contabilizado 336 detenciones en toda Francia, de las que 235 correspondían a la capital. Horas antes, las fuerzas de seguridad habían informado de 326 arrestos a nivel nacional, de acuerdo con el último balance facilitado por la Prefectura de Policía de París y recogido por medios como 'Le Parisien' o 'Le Monde'.

Miles de aficionados han salido a las calles de Francia para celebrar el triunfo, si bien parte de los festejos han desembocado en episodios violentos de violencia y daños materiales.

En los Campos Elíseos, donde se han concentrado hasta 20.000 personas, la Policía ha desplegado un gran operativo para controlar la afluencia de público.

Durante la noche, un agente de Policía ha resultado herido, un quiosco ha sido incendiado y varios vehículos han sufrido desperfectos. Asimismo, varios grupos de individuos han intentado aproximarse a una comisaría del distrito VIII de París antes de ser dispersados por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades han informado igualmente de una breve invasión de la carretera de circunvalación a la altura de Porte Maillot, donde decenas de personas han irrumpido en la vía antes de ser desalojadas. En los alrededores del Parque de los Príncipes, cerca de un millar de personas han sido contenidas por la Policía tras la retirada de barricadas improvisadas.

La Prefectura ha señalado además que durante los dispositivos de seguridad han sido incautadas 24 bengalas y alrededor de un centenar de petardos o morteros pirotécnicos.

También se han registrado actos vandálicos contra varios establecimientos comerciales y mobiliario urbano en distintos puntos de la ciudad.

Los disturbios no se han limitado únicamente a París. Las autoridades han reportado incidentes en otras localidades francesas, entre ellas Grenoble y Toulouse. En la primera se han registrado lanzamientos de artefactos pirotécnicos y daños en escaparates de varias tiendas.

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