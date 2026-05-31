Israel sigue con su masacre y con su invasión en Líbano y ocupa el histórico castillo de Beaufort

¿Por qué es importante? Tras la toma de esta fortaleza, de más de nueve siglos de historia, los israelíes han logrado su mayor incursión en el país libanés en más de un cuarto de siglo.

Israel permanece indiferente ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán, ignorando las advertencias de Donald Trump de cesar sus ataques en Líbano. Recientemente, las fuerzas israelíes han tomado el histórico castillo de Beaufort, una fortaleza medieval con casi nueve siglos de historia, anteriormente ocupada por diversos ejércitos, incluidos los israelíes entre 1982 y 2000. El primer ministro Netanyahu ha celebrado esta conquista, afirmando que ahora regresan "unidos, decididos y más fuertes que nunca". Esta incursión, la mayor en Líbano en más de 25 años, ha generado destrucción y complica un posible acuerdo entre EEUU e Irán, ya que los iraníes rechazan esta ocupación.

Israel sigue ajena a todo lo que pasa entre Estados Unidos e Irán. A esa frase de Donald Trump avisándoles de que pararan con sus ataques a Líbano. De que cesarán las hostilidades con los libaneses. Porque el país de Netanyahu es un experto en hacer oídos sordos. Porque, ahora, han tomado el histórico castillo de Beaufort.

Han invadido, en sus incursiones, una fortaleza medieval de casi nueve siglos de historia. Una construida por los cruzados y que a lo largo de la historia han tomado diferentes ejércitos. Ahora, les toca a los israelíes.

Les toca a ellos izar su bandera del mismo modo que hicieron cuando ocuparon dicho lugar entre los años 1982 y 2000.

Ahora, Netanyahu está feliz y contento de haberlo conquistado de nuevo. "Regresamos de otra manera. Lo hacemos unidos, decididos y más fuertes que nunca", ha presumido.

Para poder tomar la fortaleza, los israelíes han cruzado el río Litani. Traducido, significa que han logrado su mayor incursión en Líbano en más de un cuarto de siglo.

A su paso, muerte y destrucción, y un plan de llegar todavía más lejos. "He dado instrucciones a nuestras fuerzas para que amplíen la operación en Líbano", dice Netanyahu.

Su ofensiva complica, todavía más, un posible acuerdo entre EEUU e Irán, pues los persas han dejado claro que no van a aceptar esta ocupación.

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