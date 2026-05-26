Mercedes ya ve a Kimi Antonelli campeón por delante de Russell: "Absolutamente convencido"

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, dice que Kimi se siente mejor que nunca en el coche y le ve muy favorito al título de Fórmula 1.

Son cuatro victorias seguidas para un Kimi Antonelli que está caminando, pasito a pasito, hacia la oportunidad de ganar su primer mundial de la Fórmula 1. Y eso que sólo tiene 19 años.

Su jefe, Toto Wolff, le ve campeón. Así lo dijo en 'Canal+' tras finalizar el Gran Premio de Canadá: "Por supuesto que puede ser campeón. Absolutamente convencido".

"Ha ganado cuatro carreras seguidas y tiene una ventaja de alrededor de cuarenta puntos, así que tiene motivos de sobra para estar confiado. No creo que pueda perder el control del campeonato", apunta el jefe de las flechas de plata, que siempre ha confiado al 100% en su pupilo.

Ni mucho menos cree que se pueda venir abajo por la presión: "Se siente perfectamente cómodo en su puesto y dentro del equipo, así que no veo ningún riesgo similar a los que se presentaron en Europa el año pasado. Quedan 17 carreras por disputarse, y hay tantos puntos en juego que la lucha se mantendrá hasta el final con, espero, nuestros dos coches en la pelea".

Y sobre George Russell, que tuvo que abandonar por un problema en su coche cuando luchaba por el liderato, Toto dice estar convencido de que estará peleando por las victorias: "George necesita recuperar terreno, se recuperará, estoy seguro. No fue culpa suya lo de Canadá".

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