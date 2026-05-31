Sánchez, dispuesto a agotar su 'Manual de Resistencia': carga contra la oposición y reconoce los problemas en el seno del PSOE, pero desde fuera

El contexto El presidente del Gobierno apunta a la oposición "marrullera" y su estrategia de acabar con el progresismo mientras el líder de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, le manda un recado: "'El Quijote' es el verdadero manual de resistencia".

Pedro Sánchez está llevando al límite su 'Manual de Resistencia'. Sus principales teorías sobre la supervivencia. Su libro de estilo para seguir y aguantar por más cosas que pasen a su alrededor. Por más molinos o gigantes que se presenten en su camino. Por más que, desde un lugar de La Mancha, Emiliano-García Page haga una alusión al presidente del Gobierno usando 'El Quijote'.

Porque aunque la Justicia acorrale al PSOE, Sánchez, desde un lugar de Ferraz cuyo nombre cada vez nos suena más, nació socialista para ser un presidente del Gobierno obsesionado con las historias de resistencia. Con ese 'Manual de Resistencia'. Con el que hace uso cada vez que se topa con esos gigantes que cada vez aparecen con más frecuencia. "Nos levantamos y avanzamos", ha dicho Sánchez.

Uno que lleva unos cuantos en muy poco tiempo, que ha hecho frente al asunto Ábalos y Koldo García, que ha visto cómo luego eran Leire Díez y Santos Cerdány que ahora se encuentra, además de con Zapatero, con la UCO entrando en un registro y requerimiento en su casa. En Ferraz, para obtener información acerca de esa presunta trama socialista para obstaculizar procesos judiciales.

Resistencia en cuatro pasos

Sánchez, con su manual. Hablando de la "oposición marrullera". De una que dice "quiere derribar con malas artes" al Gobierno. Con ese "el que pueda hacer que haga". Porque ese es el primer paso. Porque el comienzo se basa en poner el foco en que los malos son los de enfrente.

Luego, el paso dos. El de reconocer el problema... pero desde la distancia. "El socialismo democrático puede tropezarse porque es un proyecto humano", ha afirmado. Y ya, hasta ahí. Porque ya no pasa nada más. Porque el presente es uno en el que nada pasa: "Cada vez que ha habido un comportamiento que no ha sido adecuado se ha actuado con contundencia".

El paso tres, el futuro. Uno que hay que teñir de rosa y del que hay que presumir. "No negamos los problemas, pero tampoco se puede negar la cuenta de resultados de este Gobierno progresista. España lleva ocho años, pese a las dificultades, avanzando", ha compartido.

Y ya queda el paso cuatro. El último. El de lanzar frases motivadores que bien parecen sacadas de tazas a lo 'Mister Wonderfull': "Nunca se da la batalla por perdida. Hasta 2027 y más allá".

Es su manual de resistencia. Uno en el que insiste y persiste mientras ciertos escuderos socialistas le dicen que hay que tirar mejor del Quijote.

"Sobra cabeza y sentido común para poder salir de esto. Falta gente que haya leído el Quijote. Basta leerlo, en esencia no hay que recurrir a más manuales. Se lo recomiendo a los que los escriben", ha expuesto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García -Page, en la celebración del día de su comunidad. "'El Quijote' es el verdadero manual de resistencia. Basta con leerlo para saber que, en esencia, no hay que recurrir a muchos más manuales. Este sí que es el manual, se lo recomiendo a los que hablan de manuales... a los que los escriben incluso", ha espetado sin miramientos.

Quizás una insinuación, la de Page, para recobrar la conciencia en su partido.

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