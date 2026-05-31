Leire Díez evita dar detalles sobre quién es el 'one' y lanza un mensaje al Gobierno: "Qué poco prudentes son"

¿Qué ha dicho? En una conversación con laSexta, la fontanera del PSOE ha respondido de esta manera a los varios ministros del Ejecutivo nacional que la calificaban como una especie de 'pequeño Nicolás'.

Leire Díez ha vuelto a ser noticia tras el registro de la sede del PSOE en Ferraz por la UCO, ordenado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. La investigación, que también ha implicado a figuras como Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, se centra en una posible trama para desestabilizar procedimientos judiciales relacionados con el PSOE o el Gobierno. Díez, conocida como la "fontanera del PSOE", ha reiterado a laSexta que su trabajo se enfocaba en investigar las cloacas policiales, negando haber recibido pagos mensuales de 4.000 euros. En sus declaraciones, ha evitado identificar al "one", figura mencionada en las investigaciones, y ha desestimado las críticas de los ministros del Gobierno que la comparan con un "pequeño Nicolás".

La figura de Leire Díez ha vuelto al epicentro nacional esta semana después de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, enviara a la UCO a registrar la sede del PSOE en Ferraz e imputara a nuevas personas en la causa, como Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, que investiga la posible trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Y ella ha hablado con laSexta.

La fontanera del PSOE ha reiterado en una conversación con laSexta la versión que siempre ha defendido, que ella trabajaba en una investigación sobre las cloacas policiales y sigue negando los encargos documentados en el auto del magistrado por los que supuestamente habría cobrado 4.000 euros al mes.

En dichos mensajes, Díez también ha hecho referencia al 'one', esa persona mencionada en reiteradas ocasiones en las conversaciones recogidas en el auto. Sin embargo, ha decidido echar balones fuera y postergar los detalles sobre quién daba las órdenes. "Cuando lo mire bien, te lo digo", ha afirmado emplazando al momento en el que lea toda la documentación judicial.

Ahora bien, la fontanera del PSOE sí ha sido mucho más directa para lanzar un mensaje a los ministros del Gobierno que la ven como un 'pequeño Nicolás': "Que digan lo que quieran, créeme que no me importa. Ahora bien, qué poco prudentes son. Sin más".

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