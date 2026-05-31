Carreño se rinde a Jódar en Roland Garros: "Le diré a mi hijo que jugué contra él, Sinner y Alcaraz..."

El asturiano no dudó en dedicarle unas palabras de mucho valor a su verdugo en Roland Garros, Rafa Jódar. Todo después de que ambos protagonizaran un partido memorable.

Pablo Carreño ha firmado una participación de mucho mérito en este Roland Garros. El asturiano se ha topado con uno de los tenistas más en forma del planeta y eso ha puesto fin a su andadura en el Abierto de Francia.

Ese jugador ha sido Rafa Jódar que, eso sí, no se ha librado de sufrir ante un jugador de la veteranía y la experiencia de Carreño. El gijonés comenzó el partido dominando hasta el punto de apuntarse los dos primeros sets con un doble 6-4.

Fue entonces cuando apareció el 'Vendaval Jódar'. El de Leganés despertó y aprovechó unas molestias de Carreño en su hombro derecho para apuntarse la tercera manga gracias a un contundente 6-1. Rafa siguió dominando y cambió por completo la dinámica del partido.

Los dos últimos sets, con un resultado de 6-2 a su favor, cerraron un duelo espectacular. Tras el partido, Carreño no dudó en rendirse a Jódar dejando unas palabras de mucho valor: "Para mí también es bonito. En un futuro podré decirle a mi hijo: 'Mira, yo contra este jugué y le estaba tocando la carita hasta que me la tocó él a mí".

"Creo que competir con Carlos y Jannik podrá hacerlo muy pronto. No sé si puede hacerlo ahora mismo, pero muy pronto sí. Sí, sí, ¿por qué no? Es su primer año en el circuito, tiene 19 años y todavía tiene mucho margen de mejora. No hace falta que a los 18 años ya estés ganando Grand Slams para luego estar ahí; cada uno va a su ritmo", reconoció Carreño en declaraciones para 'As'.