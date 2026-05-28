¿Antonelli como sucesor de Verstappen? Un expiloto de F1 responde: "Si esto sigue así..."

Ralf Schumacher, expiloto de Fórmula 1 y hermano de Michael Schumacher, alaba al piloto italiano tras su victoria en Canadá.

Kimi Antonelli sigue haciendo historia en Fórmula 1. El piloto italiano consiguió una nueva victoria en el GP de Canadá y puso tierra de por medio entre él y su compañero de equipo, George Russell.

Ambos Mercedes estuvieron peleando por el liderato durante la primera parte de la carrera. Una lucha en la que se vio a un Antonelli muy agresivo con su propio compañero, y que recordó al Max Verstappen de sus inicios.

Aunque no es la primera vez que surgen estas comparaciones entre el italiano y el cuatro veces campeón del mundo. De hecho, hay gente tanto de dentro como fuera del paddock, que ya definen al joven piloto de Mercedes como el sucesor del neerlandés. Uno de ellos ha sido Ralf Schumacher, expiloto de F1 y hermano de Michael Schumacher, quien ha elogiado a Antonelli: "Kimi lo maneja con una calma y una madurez increíbles y Russell no paraba de cometer errores".

"Y primero hay que saber gestionar eso a una edad tan temprana, tener la situación tan bajo control y aprender de los errores que él también cometió. Así que, gran trabajo. Si esto sigue así, puede que tengamos un sucesor de Max Verstappen", comentó Schumacher, según recoge 'Motorsport.com'.

Además, el alemán de 50 años cree que Antonelli maneja mejor la presión que su compañero británico: "Está dando el siguiente paso. Ahora quiere avanzar, quiere liderar el equipo. Y eso se nota".

"Ya no le da a George ni un respiro, por así decirlo. Lo tiene constantemente bajo presión. Y George también es alguien que, en mi opinión, es rapidísimo, pero quizá no maneja la presión tan bien", concluyó el expiloto de F1.

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