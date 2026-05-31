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Trágico suceso

Mueren dos mujeres al intentar salvar a un niño de tres años que se estaba ahogando en una presa de Palencia

Los detalles El suceso ha ocurrido sobre las 18:35 de este domingo, cuando el 112 ha recibido una llamada en la que se informaba de que el pequeño se estaba ahogando y que una persona intentaba sacarlo del agua.

Foto de archivo de una ambulancia de SaCyL
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Dos mujeres han fallecido este domingo mientras intentaban sacar del agua a un niño de tres años que se ahogaba en la presa de la localidad palentina de Baños de Cerrato, en el municipio de Venta de Baños, según datos del 112 Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 18.35 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba de que el menor se estaba ahogando y una persona intentaba sacarle del agua pero no podía.

En ese momento, el 112 ha trasladado el aviso a los Bomberos de la Diputación de Palencia; a los Bomberos de Palencia; a la Guardia Civil (COS) de Palencia; a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil, y al Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente.

Posteriormente, durante el seguimiento del incidente, se ha constatado que dos mujeres han fallecido, mientras que los Bomberos de la Diputación de Palencia han comunicado que el menor está a salvo.

Además, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) al lugar.

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