Jenson Button rememora sus años junto a Alonso : "Mi mayor referente era Fernando"

El expiloto, ahora embajador de Aston Martin recordó sus años con el asturiano como compañero y comentó de primera mano la situación del motor Honda del AMR26.

Jenson Button ha sido uno de los pilotos más exitosos en las últimas décadas en la Fórmula 1. El expiloto británico obtuvo 15 victorias y 50 podios durante su paso por la competición, donde compitió con varios equipos. En uno de ellos, McLaren-Honda, fue compañero de Fernando Alonso, en 2015 y 2016, después de muchos años de rivalidad entre ambos.

Ahora, el campeón del mundo en 2009 ha recordado en 'motor.es' cómo fue compartir coche con el asturiano. Fueron unos años complicados para el equipo, pero Jenson recuerda ese "par de años" como un "auténtico reto": "No fueron los años más fáciles en el deporte para ninguno de los dos, lo único que tenía, mi mayor referente, era a Fernando como compañero de equipo".

A lo largo de su trayectoria, el ahora embajador de Aston Martin, ha compartido taller con auténticas leyendas como Michael Schumacher o Lewis Hamilton, sin embargo, su recuerdo del español es muy especial: "Intentar salir ahí fuera y ganar a alguien como Fernando Alonso con un coche igual era un auténtico reto, y me encantaba ese reto". Una rivalidad sana la que compartían ambos campeones, a pesar de la decepción que supuso el motor Honda.

Luego detalló cómo fue la convivencia con el asturiano en el taller: " Ver su ética de trabajo, pero también cómo disfrutaba fuera de la pista, es una persona excepcional. Diez años después, Fernando sigue siendo igual". Y cerró ofreciendo su opinión sobre la situación actual en Silverstone con los motores japoneses.

"No encontrarás gente más apasionada por las carreras, y ahora mismo (en Honda) están haciendo todo lo posible para mejorar la competitividad del motor AMR26", concluía Button. Unas declaraciones que animan a creer en la remontada de Aston Martin a lo largo de la temporada, especialmente con un Alonso al volante, para el que toda una leyenda de la F1 solo ha tenido buenas palabras.