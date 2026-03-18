Felipe Massa le pide a Fernando Alonso que se retire: "Su tiempo ya ha pasado"

El excompañero del asturiano en Ferrari cree que este 2026 "va a ser uno de los peores años de Fernando".

'Jugones' ha estado este miércoles con Felipe Massa en Montmeló viendo cómo su hijo competía en el GT Winter Series.

El brasileño, compañero de Fernando Alonso en Ferrari de 2010 a 2013, le ha pedido directamente al ovetense que cuelgue el caso.

"El momento de Fernando ya ha pasado", ha señalado el expiloto de Fórmula 1.

Eso sí, Massa cree que Alonso podría tener futuro lejos del 'Gran Circo': "Es el momento de venir a competir a otras carreras".

Sobre este 2026, Felipe no es nada optimista: "Va a ser uno de los peores años de Fernando. Tiene que tener paciencia... pero tener paciencia con 44 años no es fácil".