Aston Martin suplica auxilio a la FIA porque el coche de Fernando Alonso es peligroso

La escudería de Fernando Alonso y Lance Stroll pide a la Federación que les permitan modificar el motor para competir en igualdad de condiciones con el resto de equipos.

Tras la catástrofe que ha supuesto el 'shakedown' de Barcelona, los test de pretemporada en Bahréin y los Grandes Premios de Australia y China, Aston Martin se encuentra en una situación límite.

Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll han podido rodar con normalidad y, de hecho, no han podido completar ninguna carrera disputada hasta la fecha.

Es por ello que los de Silverstone han pedido ayuda a la FIA para que les permitan modificar el motor.

El equipo comandado por Adrian Newey argumenta que el coche es peligroso y que es un riesgo para sus pilotos.

"Esas vibraciones son un riesgo y pueden causar daños permanentes en los nervios de las manos", afirmó el ex de Red Bull en Melbourne.

Una semana después en Shanghái, Alonso que tuvo que soltar el volante por las fuertes vibraciones, también se quejó: "Empecé a no sentir las manos y los pies".

Esta es la baza de la escudería británica para que la FIA le autorice a aplicar ya el ADUO, es decir, el sistema de oportunidades adiciones de desarrollo y mejora.

Esta medida quiere igualar a los equipos ya que pueden probar modificaciones en la unidad de potencia sin ninguna sanción.

Es la única opción de Aston Martin para que Alonso, que en China afirmaba por radio que "no competimos con el resto de coches", pueda luchar en igualdad de condiciones.