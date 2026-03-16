El jefe de Mercedes se mofa de Red Bull: "El coche de Verstappen es horrible de pilotar"

Toto Wolff, jefe de Mercedes, dice que Max está viviendo "una auténtica pesadilla" con el Red Bull en este inicio de temporada.

A Max Verstappen se le está haciendo muy cuesta arriba este inicio de mundial. Su Red Bull no puede luchar contra los Mercedes y los Ferrari. Y se ve condenado a la zona media. Siempre que su coche no falle, claro. Eso es lo que ocurrió en la carrera del Gran Premio de China.

Y hay quien se mofa de esta situación de Red Bull. Toto Wolff, el jefe de Mercedes, dice que el piloto neerlandés está viviendo una "pesadilla" y que es "horrible de pilotar".

"Creo que Max está viviendo una auténtica pesadilla. Si te fijas en la cámara on board que usó en la clasificación de ayer, es sencillamente horrible de conducir, y eso se nota", dice el jefe de las flechas de plata al finalizar la carrera de China.

Celebra las luchas de sus pilotos, George Russell y Kimi Antonelli, contra Lewis Hamilton y Charles Leclerc: "No ocurre lo mismo con muchos otros equipos. Desde el punto de vista del espectáculo, creo que lo que hemos visto hoy entre Ferrari y Mercedes ha sido una buena carrera. Muchos adelantamientos".

Está disfrutando con este nuevo reglamento en el que hay muchos más adelantamientos: "Todos formábamos parte de la Fórmula 1, donde no existían los adelantamientos, literalmente. A veces nos dejamos llevar demasiado por la nostalgia de los viejos tiempos, pero creo que el producto en sí es bueno".

Porque no sólo en la parte alta se ven luchas: "También vimos bastante competición en la zona media de la parrilla y creo que es lo positivo".

"Ahora bien, desde el punto de vista del piloto, cuando se trata de la vuelta de clasificación a toda velocidad, la cosa cambia. Claramente, el levantamiento del acelerador y el coste en la clasificación, estoy seguro de que para alguien como Max, que es un piloto que ataca al máximo, es difícil de sobrellevar y asimilar", cierra Toto.

Sus Mercedes están arrasando. Es cierto que las distancias no son enormes, pero todas las victorias se han repartido entre Antonelli y Russell. Y para Japón, dentro de dos semanas, la historia seguirá siendo la misma.