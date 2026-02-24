Salen a la luz los mensajes de Christian Horner a Toto Wolff tras su salida de F1

El exjefe de Red Bull ha desvelado la conversación de despedida entre él y el jefe de Mercedes tras su repentino despido en el verano de 2025.

El verano de 2025 supuso un vuelco en la Fórmula 1 debido al despido de Christian Horner en Red Bull. El que fuese jefe de la escudería austriaca salió por la puerta de atrás del equipo después de 20 años en el cargo y ganar seis Mundiales de Constructores y ocho de pilotos.

Ahora, más de seis meses después de su despido, ha salido a la luz cómo fue el momento en el que salió de Red Bull y la conversación que mantuvo por teléfono con Toto Wolff, jefe de Mercedes y acérrimo rival en el paddock.

"Siento una verdadera sensación de pérdida y dolor. Todo fue bastante repentino. No tuve la oportunidad de despedirme como es debido. Nunca imaginé estar en esta situación", confiesa Horner a las cámaras de Netflix en la última temporada del documental 'Fórmula 1: Drive to Survive'.

"Me arrebataron algo que no elegí y que era muy preciado para mí", añade el exdirector británico sobre cómo reaccionó cuando se le notificó la decisión. Además de relatar dicho instante, Horner desmiente que la familia Verstappen, tanto Max como su padre Jos, tuvieran algo que ver en la decisión.

Por último, Christian ha desvelado cuál fue la conversación que mantuvo con Wolff. "No sabía qué decir, porque, por un lado, has sido un auténtico imbécil. Pero, por otro, el deporte echará de menos a uno de sus principales protagonistas. ¿Contra quién debería pelear? ¿Y 'amar odiar', como siempre decías? Wolff y Horner suman 14 de los últimos 15 campeonatos mundiales. No está nada mal en cuanto a puntos", le escribió el jefe de Mercedes a Horner.

A su vez, el ex de Red Bull agradeció el mensaje y todos los años compartidos. "Me ha encantado enfrentarme a ti todos estos años. Así que gracias por la rivalidad, la competencia y la presión. Nadie más se le acercó, como indican las estadísticas. Te deseo todo lo mejor para el futuro. PD: Necesitas un corte de pelo", respondió Horner, concluyendo la conversación.