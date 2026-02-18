"Los ingenieros son más importantes que los pilotos": la crítica de Helmut Marko a la nueva F1

Helmut Marko, exasesor de Red Bull, afirma que, dentro del nuevo reglamento, la figura del piloto peligra y acabará siendo "un prisionero del software".

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 no ha sido bien recibido por todos. Los numerosos cambios, la implementación de un motor eléctrico y el cambio de monoplazas son los principales asuntos que están generando controversia en el paddock.

Diversos pilotos han criticado duramente estos cambios hasta tal punto de señalar que "no es muy divertido pilotar". "La sensación no es de un Fórmula 1, se siente más como un Fórmula E con esteroides", confesaba Max Verstappen durante la primera semana de test en Bahréin.

Pese a que otros corredores como George Russell o el vigente campeón, Lando Norris, han cargado contra los argumentos de Verstappen en defensa del reglamento, una leyenda de la F1 lo ha calificado como la "Fórmula de los informáticos".

En concreto, Helmut Marko, exasesor de Red Bull y mítica figura del 'Grand Prix', ha criticado el hecho de que los ingenieros o "especialistas en software" tengan un mayor protagonismo que los pilotos. "Tienen que desarrollar un programa nuevo para casi cada carrera. Y el piloto tiene que volver a estudiar cada vez", resalta Marko, en declaraciones al medio alemán 'Blick'.

"Bueno desde hace años van cobrando importancia. La F1 cada vez tiene más elementos gestionados electrónicamente y eso requiere escribir software cada vez más complejo. Pero este año todo se ha vuelto mucho más complejo", añade el austriaco.

Por último, Marko ha concluido señalando que la figura del piloto está en peligro al depender en gran medida de la tecnología añadida al monoplaza: "En esta nueva era entran en juego muchas más variables: la gestión energética, la refrigeración de la batería y la eficiencia del combustible, la capacidad de recarga serán los protagonistas yel piloto resultará un prisionero del software disponible".