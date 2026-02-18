Qué se sabe de la caída de Movistar: una "incidencia general" que deja sin teléfono e internet a miles de empresas en España

Una imagen de la fachada de la sede de Telefónica, en Madrid, en noviembre de 2024

España se despertaba con información sobre una caída de YouTube, pero lo cierto es que una incidencia ha afectado a varios servicios de Internet en España. Esto es todo lo que se sabe.

"¿Es mi Internet o YouTube se ha caído hace como 15 minutos...?", se preguntaba una usuaria de las redes sociales desde Perú. "¿Cómo que se ha caído YouTube? Yo pensaba que era mi Internet", escribía de madrugada el youtuber Berty, este desde España. Sí, YouTube ha sufrido una caída, pero ya entrada la mañana, en España se han empezado a registrar problemas en diferentes servidores de Internet. Según la plataforma Downdetector, que recopila informes sobre problemas e interrupciones de servicios en tiempo real a nivel global, desde las 7:00h de la mañana han empezado a crecer los problemas en servidores como Movistar, Orange, Vodafone, Digi o R Cable, aunque las primeras de manera más marcada.

En torno a las 9:00h de la mañana, la cuenta oficial de Movistar España ha empezado a responder a algunos usuarios. "Ya estamos trabajando para solucionarlo", señalan a algunos de los clientes. Se trata de una "incidencia ya registrada" en la que están trabajando para que "lo antes posible" esté solucionada. Por ahora, los problemas parece que afectan a diferentes servicios, en distintas zonas, desde Cataluña a País Vasco, pasando por Andalucía.

La mayor parte de los informes sobre problemas en la red aluden a servicios en empresas, y Movistar ha confirmado que es una incidencia que "afecta a la conexión". A media mañana, Movistar ha ampliado su información, señalando que se trata de una "incidencia en servicios de Empresas (pymes) que puede afectar a fijo y móvil". Fuentes conocedoras de la avería confirmaron a la agencia Europa Press que este fallo ha afectado a unas 100.000 pequeñas y medianas empresas en España.

Por su parte, un cliente de Vodafone informó de una "caída" en Pontevedra (Galicia) ya en la tarde del martes, aparentemente por una "avería" en la zona, aunque otro cliente y usuario de las redes sociales, desde Castellón, aseguraba que llevaban casi 18 horas sin servicio.

¿Tiene que ver esta caída con los problemas de YouTube?

Aparentemente, todo apunta a que ha sido casualidad. Cuando de madrugada muchos usuarios alertaron sobre una caída en la plataforma de vídeos, YouTube respondió explicando que se trataba de un problema con sus sistema de recomendaciones, que impedía que los vídeos aparecieran en todas las plataformas de YouTube (desde la página de inicio hasta sus apps, YouTube, YouTube Music o YouTube Kids). La primera en recuperarse fue la página, mientras iban avanzando en una "solución completa" para el resto de servicios.

Sobre las 3:00h de la madrugada (hora peninsular española), había usuarios que tampoco podían acceder a sus perfiles de YouTube TV, a lo que desde Google explicaron que esto era un problema "más amplio" pero que también estaban tratando de solucionar. Fue en torno a una hora después cuando Google confirmó que el problema estaba resuelto y que todas las plataformas habían "vuelto a la normalidad".

