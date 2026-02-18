McEnroe destaca la lección que aprendió del 'Big Three' y que Alcaraz y Sinner han heredado

La leyenda estadounidense ha revelado la característica que hubiese deseado explotar cuando estaba en activo y que marca la diferencia entre los grandes tenistas y el resto del circuito.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, pese a su pronta edad, son los mejores tenistas del mundo. Con siete y cuatro Grand Slams respectivamente, el español y el italiano han heredado la hegemonía del célebre 'Big Three', y por el momento, no hay nadie que les haga frente.

En una entrevista para la 'ATP', John McEnroe, leyenda del tenis, ha confesado cuál es la "lección" que ha aprendido tras su retiro al ver jugar a Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, y que ahora están manteniendo Alcaraz y Sinner.

"La lección que aprendí es que quizás debería haberme esforzado un poco más en lugar de esperar a ver qué pasaba. Así que, al lidiar con todo esto, aprendes lecciones de vida que, más adelante, probablemente te hagan mejor persona", apunta el extenista estadounidense.

Para McEnroe, la insistencia de seguir ganando y jugar al máximo nivel ha marcado una gran diferencia en los tenistas que han pasado por el circuito. Es por ello que tanto el 'Big Three' como los dos mejores tenistas del momento acumulan el mayor número de majors de las últimas dos décadas.

"Sigue insistiendo", recalca la leyenda, señalando el factor que hace a un tenista más grande que el resto durante su carrera.