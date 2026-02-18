¿Qué piloto ganará el Mundial? Un ex de MotoGP apuesta por "una lucha entre los hermanos Márquez"

Nobuatsu Aoki vaticina una pugna por el título entre Marc y Álex Márquez, y señala que habrá una "gran reorganización" en la parrilla si se efectúan los fichajes más sonados en el mercado.

El Mundial de MotoGP 2026 arranca en una semana. El próximo 1 de marzo los 22 pilotos de la parrilla disputarán el GP de Tailandia, la primera carrera por el título, el cual cuenta con varios candidatos.

Entre los contendientes a llevarse la Torre de Campeones se encuentran el vigente campeón, Marc Márquez, su hermano Álex, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi y Pedro Acosta. El mayor de los Márquez es el candidato favorito, no solo por ser el último piloto en ganar el título, sino por el buen nivel que tiene y la GP26 con la que correrá.

Aunque todavía es demasiado pronto para decidir quién será el próximo ganador de MotoGP, un expiloto de la categoría reina ha desvelado cuáles son sus apuestas para el campeonato de 2026. "En mi opinión, Marc todavía tiene la ventaja, pero este año parece que será una lucha por el campeonato entre los hermanos Márquez", apunta Nobuatsu Aoki en declaraciones para 'Moto.it'.

Además de colocar a los hermanos Márquez en la pugna por el Mundial, Aoki también ha recalcado la figura de Bagnaia como otro piloto con posibilidades de pelear por el título. "Álex dio un poco de miedo. Álex registró el mejor tiempo en los tres días, pero parecía extrañamente relajado", añade el japonés sobre Álex Márquez.

Por último, Aoki ha mostrado su opinión sobre el mercado de fichajes de cara a 2027 y la "gran reorganización" que puede producirse en los próximos meses. "Se rumorea que Bagnaia pasará de Ducati a Aprilia, Jorge Martín de Aprilia a Yamaha, Fabio Quartararo de Yamaha a Honda, Pedro Acosta de KTM a Ducati y Álex Márquez de Ducati a KTM, así que si estos traslados se materializan, sería una gran reorganización", concluye el expiloto.