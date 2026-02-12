Verstappen 'amenaza' a la Fórmula 1: "Estoy explorando otras cosas fuera"

El tetracampeón del mundo se ha mostrado muy crítico con el nuevo reglamento: "La sensación no es de un Fórmula 1, se siente más como un Fórmula E con esteroides".

"Para mí, esto no es F1"

El nuevo reglamento ejecutado en Fórmula 1 está generando enfado en muchos pilotos de la parrilla. Y grandes voces ya han tomado partido.

Si este miércoles era Lewis Hamilton el que criticaba la velocidad de los nuevos monoplazas, este jueves Max Verstappen ha dado un paso más y ha cargado contra el nuevo modelo basado en la gestión de la energía.

Con la nueva normativa un 50% de la potencia proviene de la parte eléctrica, por lo que el piloto debe ahorrar y saber dónde liberar energía para no quedarse sin batería en las zonas de mayor velocidad.

Es por ello que ahora la gestión es fundamental y los pilotos no pueden exprimir el máximo del coche. Y contra ello ha cargado Verstappen.

"No es muy divertido de pilotar, diría que la palabra adecuada es gestión. No es siempre agradable de decir, pero también quiero ser realista, como piloto, la sensación no es de un Fórmula 1, se siente más como un Fórmula E con esteroides", ha señalado.

"El coche se ve bien, ese no es el problema, el problema es todo lo demás, para mí es anticarreras", ha añadido en rueda de prensa.

Es más, el neerlandés ha dejado una 'amenaza' a la categoría: "Para mí, ser el ganador no importa, tiene que ser divertido de conducir también. Creo que en esta etapa de mi carrera, en la que estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1, quiero disfrutar". Si todo sigue igual, parece que Max volará a otra categoría.