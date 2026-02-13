Helmut Marko se pronuncia sobre los motores Red Bull y su posible vuelta a la F1: "Todavía..."

El gran aliado de Max Verstappen durante los últimos años en el equipo austríaco, ahora retirado, confirma que aún sigue pendiente de la competición, sobre la que se ha 'mojado' al comentar la polémica con los motores de Mercedes y Red Bull.

Hace ya unos meses desde que Helmut Marko abandonara la Fórmula 1. Fue al finalizar la campaña 2025, cuando el exasesor de Red Bull y una de las figuras de mayor confianza de Max Verstappen dentro del equipo optó por retirarse. Ahora, sin ningún cargo en la competición, ha compartido sus sensaciones sobre algunos de los nuevos motores de la parrilla y ha comentado un posible regreso al 'Gran Circo'.

A sus 82 años, ha confirmado que aún sigue "diariamente" la actualidad de la F1: "Estaré en frente de la televisión a las 5 a.m. en Australia". También se pronunció acerca de los polémicos nuevos motores de Mercedes, sobre los que opina, iniciarán la temporada un paso por delante del resto: "Mercedes puede tener una pequeña ventaja pero ¿pueden transformarla en triunfos?".

Luego, sobre su exequipo y la situación que vive su pupilo, Max, explicaba para 'Blick' el reto adicional que afrontan en Milton Keynes: "Después de todo, el combustible juega un rol muy importante esta vez. Red Bull ha trabajado bien con su motor hasta ahora... y tienen que continuar haciéndolo para mantener a Verstappen feliz".

Concluía dejando caer un posible regreso a la competición, con un enigmático mensaje: "No siento la necesidad de volver a las carreras todavía, pero me mantendré informado". De esta manera dejaba la puerta abierta de cara a un factible regreso a la Fórmula 1 en el futuro, y quién sabe, si para acompañar de nuevo a su protegido Max Verstappen.