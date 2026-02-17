'Palo' salvaje de Russell a Verstappen tras sus críticas a la Fórmula 1

El piloto de Mercedes se ha alineado junto a Lando Norris y ha invitado al neerlandés "a ir al Nordschleife" si no le complace la nueva normativa de Fórmula 1.

Tras probar el nuevo Red Bull en Barcelona y Bahréin y sobre todo de probar más a fondo el nuevo sistema eléctrico de los monoplazas y la importancia de la gestión energética, Max Verstappen fue muy duro con el nuevo reglamento.

El tetracampeón del mundo aseguró que los coches son "Fórmula E con esteroides" y directamente los calificó de "anti-carreras".

Estas palabras le han deparado muchas críticas al neerlandés, pero pocas tan contundentes como la de George Russell.

"Creo que es un paso adelante y siempre me gusta arriesgarme", ha afirmado el piloto de Mercedes en 'Motorsport'.

Para el británico, los monoplazas han ido a mejor: "Los coches son mucho más agradables de conducir. Solo he conducido la generación más pequeña de coches de F1 dos veces y no podía creer la diferencia: la agilidad del coche se siente mucho más ligera y pequeña. Así que eso es muy positivo".

Eso sí, les pone un 'pero': "El único reto al que nos enfrentamos es usar marchas muy cortas en las curvas. Esto es probablemente lo único que resulta bastante molesto y no es tan intuitivo".

"Nadie puede negar que la Fórmula 1 está en un momento increíble actualmente. Claro que queremos los mejores coches, los más rápidos, las mejores carreras. Pero no sé cómo complacer a todo el mundo", ha añadido.

Es por ello que invita a Verstappen a cambiar de categoría si no ve con buenos ojos a la nueva Fórmula 1.

"Como dijo Lando, somos privilegiados de estar en esta posición. Y, sinceramente, solo quiero ganar. Supongo que para un piloto que ha ganado bastante últimamente, uno solo quiere tener el mejor coche y los más divertidos de conducir. Así que, sí, –Verstappen– es bienvenido a ir al Nordschleife, supongo", ha zanjado.