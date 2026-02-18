Deportan al bebé de dos meses retenido en un centro del ICE junto a su familia tras ser hospitalizado por bronquitis

Imagen de Juan Nicolás, el bebé deportado junto a su familia tras ser retenido por el ICE.

Los detalles Mireya López, madre del bebé, ha señalado que lo han perdido todo. "No tengo mi casa, no tengo nada", ha reconocido. El ICE les deportó solo con el dinero que tenían cuando los detuvieron: 190 dólares.

Juan Nicolás, el bebé de dos meses que estaba retenido en un centro del ICE en Dilley, ha sido deportado junto a su familia. En una entrevista en Univisión, la madre del bebé, Mireya López, ha contado cómo se encuentran después de que se conociese que su hijo había tenido que ser hospitalizado por bronquitis. "Él está igual. No puedo decir que mejorando porque no le han dado medicamentos", ha destacado.

Completamente rota y emocionada, Mireya confiesa que ahora "no tienen nada". "Perdí mi casa, lo perdí todo", ha confesado, lamentando que al ICE no le importó si sus hijos se quedaban sin "protección". "Aquí no estamos protegidos", ha indicado.

El congresista demócrata por Texas, Joaquín Castro, ha denunciado esta situación a través de sus redes sociales. "Juan Nicolás, un bebé de 2 meses ha sido deportado por el ICE junto a su madre", ha escrito.

Joaquín Castro ha señalado que también han sido deportados el papá del menor y su hermana de 16 meses. "Según su abogado, el ICE deportó a la familia solo con el dinero que tenían en comisaría, un total de 190 dólares", ha explicado.

A través de sus redes sociales, denuncia que se haya deportado "innecesariamente" a un bebé enfermo y a toda su familia. "Es atroz", ha expresado, señalando que su equipo y él están en contacto con la familia.

"Estamos totalmente concentrados en localizarlos, exigirle cuentas al ICE por esta monstruosa acción, exigir detalles específicos sobre su paradero y bienestar, y garantizar su seguridad", ha indicado, destacando que han sido "abandonados al otro lado de la frontera en México".

