El positivo discurso de Alonso a pesar de los problemas en Aston Martin: "Antes de que sea demasiado tarde..."

El piloto asturiano dice que "nada es imposible de arreglar" y cree que llegarán en una mejor condición para el Gran Premio de Australia.

Fernando Alonso sigue creyendo. A pesar de los problemas en el motor Honda, a pesar de que el coche está a casi tres segundos de la cabeza. Él piensa que pueden remontar y que lo pueden hacer en este mundial de 2026.

El piloto asturiano se ha pronunciado en la sala de prensa de este miércoles, en los test de Bahréin: "Ha sido un comienzo difícil. Hay muchas cosas que deben corregirse en los próximos dos días y medio". Ha completado 28 vueltas en la primera jornada hasta que se ha encontrado un fallo en el motor Honda.

Confía en el trabajo conjunto de Honda y de Aston Martin: "Nuestras fábricas, tanto en el Reino Unido como en Japón, están operando al 100% de su capacidad. Estamos intentando que este proceso sea lo más breve posible".

Hay mucho por arreglar, pero el bicampeón de la Fórmula 1 cree que llegarán a tiempo: "No creo que haya nada imposible de arreglar. Tenemos que esperar y ver qué pasa... intentaremos arreglar todo lo que podamos antes de Australia".

"Y luego, antes de que sea demasiado tarde en el campeonato, intentaremos arreglar todo lo posible en las primeras carreras. Soy optimista... todo tiene solución", cierra Fernando.

El plan de Aston Martin es que Lance Stroll ruede esta tarde y siga conociendo el pilotaje del coche. Hasta la fecha las pruebas no han sido positivas: falta de potencia en el motor Honda y mucha inestabilidad en la entrada y salida de las curvas. Quedan dos días y medio de test.