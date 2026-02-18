La borrasca Pedro llega a España y pone a 12 comunidades en aviso por viento, nieve y oleaje

Los detalles Las temperaturas bajan en general en el país por la entrada de una masa de aire frío, aunque en el Mediterráneo seguirán subiendo debido al viento del oeste.

La borrasca Pedro ha llegado a España, causando alertas por viento, temporal marítimo y nieve en 12 comunidades y Melilla. Seis de ellas están en alerta naranja por riesgo importante. Andalucía, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla-La Mancha y Galicia presentan avisos naranjas por viento o temporal marítimo. En alerta amarilla están Castilla y León, Cataluña, Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y Melilla. Se esperan rachas de viento de hasta 90 km/h en el tercio norte peninsular y olas de hasta 7 metros en el litoral gallego y cantábrico. La borrasca Pedro es la número 16 de la temporada 2025-2026, acercándose al récord histórico de 17 borrascas nombradas en 2023-2024. En cuanto a precipitaciones, se registraron 429 litros por metro cuadrado desde octubre hasta febrero, la cifra más alta desde 2000-2001.

La borrasca Pedro llega a España después de vivir unos días de tregua. Esta borrasca de gran impacto dejará rachas de viento fuerte en la mitad noroeste y nevadas. Además, el mar está en aviso naranja por olas de hasta siete metros.

En total, 12 comunidades, junto con la ciudad autónoma de Melilla, la mayoría del tercio noroeste, están en alerta por viento, temporal marítimo y/o nieve, de las cuales seis se encuentran en color naranja con riesgo importante.

Están en naranja: Andalucía por viento, y en amarillo por temporal marítimo; Asturias, por oleaje, y en amarillo por viento y nieve; Cantabria y País Vasco, por temporal marítimo, y en amarillo por viento; Castilla-La Mancha, por viento; y Galicia, por mala mar, y en amarillo por viento y nieve. En amarillo (peligro bajo) se encuentran Castilla y León, por viento y nieve; Cataluña por oleaje; Murcia, Navarra, La Rioja, por viento; y la Comunidad Valenciana, por oleaje y viento. Asimismo, está en este nivel de riesgo la ciudad autónoma de Melilla, por temporal marítimo.

Se prevén rachas muy fuertes de viento en el tercio norte peninsular que se extenderán a zonas altas del extremo este y sureste. Serán de hasta 90 kilómetros por hora en el valle del Almanzora y Los Vélez (Almería); también en Alcaraz y Segura (Albacete), en alerta naranja. Asimismo, soplarán con dicha intensidad en diversas zonas de montaña; también en A Mariña (Lugo), noroeste de A Coruña o en el litoral asturiano, cántabro y vasco, con avisos de nivel amarillo de riesgo.

Todo el litoral gallego y cantábrico está en alerta naranja por temporal marítimo; se registrarán olas de hasta 7 metros. Habrá precipitaciones en la mitad norte de la vertiente atlántica, área cantábrica, alto Ebro y entorno pirenaico, pudiendo afectar a otras regiones a excepción del este y sureste.

Se prevén más abundantes cuanto más al noroeste, pudiendo ser fuertes o persistentes en el oeste de Galicia. Nevará a una cota de 1.200-1.500 metros, disminuyendo a 900-1.200 metros en el extremo norte, y será de 1.500/1.900 metros en el resto.

En cuanto a las temperaturas, bajarán en general en el país debido a la entrada de una masa de aire frío, aunque en el Mediterráneo el viento del oeste va a hacer que sigan subiendo. Para el jueves, entrará de lleno la masa de aire frío y tendremos nevadas en el norte y sistema central.

La borrasca Pedro es la número 16 de la temporada 2025-2026, por lo que España estaría a una borrasca de superar su máximo histórico, con 17 nombradas en la temporada 2023-2024.

El tren de borrascas ha dejado varios récords en España. Por ejemplo, el de lluvia acumulada: la España peninsular registró 429 litros por metro cuadrado entre el inicio del año hidrológico el pasado 1 de octubre hasta el 10 de febrero de 2026, la cantidad más alta desde el año hidrológico 2000-2001.

