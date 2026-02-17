Cuándo es el Año Nuevo Chino en 2026, cuánto duran las celebraciones y eventos clave en España

La comunidad china en España celebra la entrada del Año del Caballo en lo que se conoce como Festival de Primavera, las celebraciones en las que se da la bienvenida al nuevo año lunar.

En España, acostumbrados al calendario de festividades occidentales, tendemos a equiparar nuestras fiestas con las de otras culturas. Por eso, teniendo en cuenta que en nuestra cultura tenemos un día de Año Nuevo (1 de enero) y un día de Nochevieja (31 de diciembre), cuando pensamos en el Año Nuevo Chino pensamos también en una jornada única. En parte así es, pero no del todo: en 2026 el Año Nuevo Chino es este martes, 17 de febrero, mismo día que el martes de Carnaval, festivo en muchos municipios de España, pero la celebración del Año Nuevo Chino se extiende durante varios días, este año, hasta el 3 de marzo, cuando se celebra el Festival de los Faroles.

Aunque la celebración del Año Nuevo Chino dura hasta 16 días, sólo los primeros se consideran festivos. Eso sí, hay que saber que en general, en China, si un día festivo cae en miércoles sólo ese día se considera fiesta, pero si cae en martes o jueves, se añade el lunes o viernes —se cambia por un sábado o domingo, que pasa a ser laborable—; si, por otro lado, cae en fin de semana, el festivo se pasa a lunes o viernes y si cae en lunes o viernes, no se añaden días festivos. Teniendo en cuesta esto, este año los días de descanso suman un total de nueve, por lo que es una de las celebraciones del Año Nuevo Chino (Fiesta de la Primavera) más largas de la historia, desde el domingo 15 de febrero hasta el lunes 23 de febrero, con dos días laborables ajustados, que son los sábados 14 y 28 de febrero.

Además de Fiesta o Festival de la Primavera, también se conoce a esta época del año como Año Nuevo Lunar, porque es el momento en el que se marca el inicio de un nuevo signo zodiacal basado en el calendario lunar chino. Es por eso que el Año Nuevo Chino no tiene lugar cada año en una fecha concreta, como ocurre en España con el Año Nuevo, sino que tiene lugar en un día diferente del calendario gregoriano. El 17 de febrero de 2026 comienza el Año del Caballo.

El festival se celebra en todo el mundo, especialmente en países asiáticos, obviamente. Pero en España también tienen lugar diferentes celebraciones, aunque no siempre adaptadas al calendario lunar. En Madrid, por ejemplo, hay un amplísimo programa de eventos culturales relacionados con el Año Nuevo Chino en el distrito de Usera, principalmente, donde se concentra la comunidad china de la capital, aunque también en otras zonas de la ciudad.

Exposiciones, talleres, ofrendas budistas, mercadillos... multitud de eventos se concentran en esta época del año, aunque el acto de inauguración del Año Nuevo Chino del Caballo de Fuego tiene lugar el viernes 20 de febrero, a partir de las 17:00h, en la explanada junto a la junta municipal de distrito.

Celebraciones del Año Nuevo Chino en España

Año Nuevo Chino 2026 en Madrid

Espectáculo de la compañía de danza Yingge de Fumei - Sábado 21 de febrero

Concierto especial de la banda de música de Vallecas - Sábado 21 de febrero a las 12:00h

Danza de Leones y Dragones - Sábado 21 y domingo 22 de febrero

Fuegos artificiales del Año Nuevo Chino - Sábado 21 de febrero a las 20:00h

Gran Desfile de Año Nuevo Chino en Pradolongo - Domingo 22 de febrero a las 12:00h

Año Nuevo Chino 2026 en Salamanca

Audición de gǔqín, con interpretación en vivo y degustación de tés ecológicos de Guìzhōu - Jueves 19 de febrero

Taller de cultura y cuidado de la vida mediante tàijí - Viernes 20 de febrero

Tanto en Barcelona como en Zaragoza, donde también se celebra con fuerza el Año Nuevo Chino, las principales celebraciones han tenido lugar entre el primer y segundo fin de semana de febrero, antes de la entrada oficial del Año del Caballo.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.