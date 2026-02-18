La parrilla de la F1, a punto de explotar: la FIA declara legal el motor Mercedes para 2026

Según avanza 'Motorsport', los motores del fabricante alemán habrían superado la verificación de la relación de compresión de 16:1 en caliente y podrán usarse este año.

La polémica en torno a los motores de Mercedes parece tener un punto y final, al menos para el Mundial de 2026. Según ha adelantado 'Motorsport', la FIA ha decretado como legal los motores del fabricante alemán tras haber superado la verificación de la relación de compresión de 16:1.

En concreto, los motores habrían pasado las pruebas, incluso en caliente, por lo que para el campeonato de Fórmula 1 de 2026 podrán usarse sin ningún inconveniente. De esta forma, tanto la escudería alemana como McLaren, Williams y Alpine podrán usar dichos mecanismos sin problema.

Tras las numerosas críticas del resto de motoristas (Audi, Ferrari, Red Bull y Aston Martin), el máximo organismo del automovilismo se ha presentado en Brixworth, sede de Mercedes AMG High Performance Powertrains, para realizar las pertinentes comprobaciones sobre el motor.

Una vez allí, Hywel Thomas, responsable de HPP, estuvo presente en las pruebas, donde la unidad de 6 cilindros de Mercedes-AMG F1 M17 E Performance habría resultado estar dentro de los parámetros permitidas de la relación de compresión de 16:1.

Pese al veredicto de la FIA, la parte afectada continúa señalando que la temperatura a la que se realizaron los controles no se ajusta al uso real del motor en pista. Este miércoles, la comisión de la F1 debatirá el asunto en Bahréin y hará pública su resolución a lo largo de este jueves, en donde el resto de motoristas también estarán presentes.