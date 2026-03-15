El increíble halago de un ingeniero histórico de F1 a Antonelli: "Tiene lo mismo que Hamilton y Schumacher"

Peter Bonnington es uno de los ingenieros más reconocidos del 'paddock' de la competición. Ha trabajado con grandes estrellas y ahora lo hace con el italiano, al que visualiza llegando muy lejos.

Kimi Antonelli ha firmado su gran premio más especial hasta la fecha. El piloto italiano lograba convertirse en el piloto más joven de la historia en lograr una 'pole' de Fórmula 1 y ahora se convierte en el segundo ganador de una carrera con menos edad hasta el momento. Por si fuera poco, le ha podido brindar a Italia la primera victoria de F1 en más de 18 años.

Sobre el desempeño del joven piloto ha hablado su actual ingeniero de pista, Peter Bonnington. El británico acompaña a Kimi desde su llegada a Mercedes que se ha convertido en su principal compañero durante su aún breve paso por la competición.

Bono es todo un veterano en el 'Gran Circo'. Fue clave en los éxitos de Lewis Hamilton en el equipo alemán y también ingeniero del legendario Michael Schumacher entre 2010 y 2012. Un impresionante caché el que avala a Peter y que sin duda supondrá uno de los pilares fundamentales en el futuro de Antonelli.

"Kimi confía mucho en mí, porque yo tengo laexperiencia y él tiene la juventud. Así que trabajamos de forma diferente. Le estoy enseñando el proceso para convertirse en campeón. Y él acaba de dar el primer paso. Tenemos que seguir trabajando, poco a poco", aseguraba Bonninton.

"No es que estuviera llorando, pero me sentí aliviado. El bloqueo me dio un buen susto. Ha sido bonito. Aunque no hay que dejarse llevar por la euforia" , declaraba el ingeniero tras el primer puesto de Kimi, a pesar del "susto" casi al final.

Y también quiso brindarle unas palabras a su amigo Hamilton por regresar al podio: "Ha sido bastante bonito. No me puedo quejar. Ver a Lewis allí con Kimi... Ha increíble. Lo guardaré con cariño".

Concluía con un notable halago para el piloto de Mercedes que sin duda, apunta muy alto: "Conoces a gente como Schumacher o Lewis... y te das cuenta de que en realidad hay un paso más. Y Kimi lo tiene".

Algo que ya plasma el joven italiano en su conducción: "No sé cómo es capaz de conducir el coche de forma tan neutra, manteniendo todo bajo control. Es algo fantástico de ver. Luego siempre vuelven con un 'feedback' que te hace comprender que son capaces de adaptarse a muchísimas cosas".

Y para poner el broche de oro, respondió la pregunta que todo el mundo se hacía, ¿le da a Antonelli para ganar el Mundial este año?, a la que respondía: "Se necesitará resistencia. Para ganar un mundial, el esfuerzo necesario crece de forma exponencial. Paso a paso, es un proceso. No te preocupes: llegará solo. Si marcas todas las casillas y lo pones todo en orden, llegará solo. Así que sí, concéntrate en la tarea que tienes delante y no pienses en el campeonato. Llegará".