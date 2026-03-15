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Tremendo

Imposible no emocionarse: las lágrimas de Antonelli después de conseguir su primer victoria en la Fórmula 1

El italiano rompió a llorar después de la carrera dejando una imagen muy emotiva. Con tan solo 19 años, se convierte en el segundo piloto más joven de la historia en ganar una carrera, solo por detrás de Max Verstappen.

Kimi AntonelliKimi AntonelliRedes

Kimi Antonelli ha sido el gran protagonista del Gran Premio de China de Fórmula 1. El piloto de Mercedes aprovechó la 'pole' conseguida en la clasificación del sábado para apuntarse su primera victoria en el 'Gran Circo' tan solo una temporada después de su llegada.

Russell no pudo con su compañero de equipo. Los Ferrari, tampoco. Hamilton consiguió su primer podio con Ferrari en una carrera muy positiva para Italia. Leclerc fue cuarto y se quedó sin premio aunque la lucha fue en casi todo momento con su compañero de equipo.

La superioridad de Mercedes terminó traduciéndose en una ventaja de veinte segundos entre Russell, que fue segundo, y Hamilton. Antonelli superó a su compañero en el 'box' sacándole una distancia de cinco segundos.

Tras la carrera, Kimi no pudo contener las lágrimas en unas palabras para el micrófono de la Fórmula 1: "Estoy sin palabras... Quería devolver a Italia a la cima y lo he conseguido".

Antonelli, gracias a esta victoria, se convierte en el segundo piloto más joven de la historia en ganar un gran premio, solo superado por Max Verstappen. La joven joya de Mercedes no olvidará un fin de semana en el que ha entrado de lleno en los registros históricos de la F1 convirtiéndose también en el más joven en conseguir una pole.

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