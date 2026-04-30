Tato Abadía, leyenda del Logroñés, recibió muchísimos insultos por ser calvo: ¿Cómo lo llevó?

El exfutbolista recuerda en 'El Cafelito' los insultos y mofas que recibía: "Hay gente que me quería ofender, pero nunca me afectó".

Tato Abadía es una leyenda del Logroñés de los año 80 y 90. En aquella época recibió muchísimos insultos y mofas por ser calvo. ¿Cómo llevó aquella situación? Lo cuenta en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol.

"Ser calvo me ha ayudado. El tener este físico me ha ayudado. Me insultaban mucho. Hay gente que me quería ofender, pero lo de calvo nunca me afectó", recuerda el exjugador de fútbol.

En algunos campos los insultos y los escupitajos era lo habitual: "Recuerdo que en Vallecas me tuve que poner el chándal sobre la cabeza por los escupitajos. Y en Palencia bajaba la gente de la grada y me decían de todo".

Por suerte, esa situación está cambiando en el fútbol poco a poco: "No estábamos tan sensibilizados como ahora".