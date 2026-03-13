Los GP de Baréin y Arabia Saudí de F1, cancelados por el conflicto en Oriente Medio

Según informa 'Sky Sports', el calendario del 'Gran Circo' se acortará de 24 a 22 carreras y no habrá ningún Gran Premio en abril.

Debido al conflicto que yace en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán, la Fórmula 1 ha tomado la decisión de alterar el calendario.

Según publica 'Sky Sports', el organismo ha decidido cancelar -que no posponer- los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí.

"Los Grandes Premios de Fórmula 1 de Bahréin y Arabia Saudí, previstos para abril, se cancelarán este fin de semana debido al conflicto en Oriente Medio", informa el citado medio.

El de Bahréin estaba previsto para el domingo 12 de abril, mientras que el de Arabia Saudí se iba a disputar una semana después, el día 19.

De esta manera, el calendario de Fórmula 1 pasará de tener 24 citas a 22 ya que no se suplirán ambos Grandes Premios.

Tras el Gran Premio de China de este fin de semana, la F1 tendrá un pequeño parón hasta el Gran Premio de Miami, que se celebrará del 1 al 3 de mayo.