Honda pide paciencia mientras busca soluciones a las vibraciones que afectan a Fernando Alonso

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda F1, no ha rehuido los problemas que tiene su motor y asegura que están "trabajando duro" para que en el GP de Japón mejore la fiabilidad del coche.

La situación de Aston Martin no mejora. La escudería británica continúa con muchos problemas acumulados desde los test de pretemporada, como las vibraciones del AMR26 que han afectado a Fernando Alonso durante el GP de China y, desde Honda, están trabajando a destajo en "encontrar más soluciones".

A raíz de la debacle que parece no tener fin para los de Silverstone, Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda F1, ha emitido un comunicado este martes actualizando el estado del paquete de mejoras para el GP de Japón y el progreso realizado.

"En China, logramos algunos avances en cuanto a la fiabilidad de la batería gracias a una reducción de las vibraciones que afectaban a los sistemas, pero debemos encontrar más soluciones para determinar la causa de las vibraciones que afectan a los pilotos", reza el comunicado publicado en la cuenta de Instagram de HondaRacingF1.

La fiabilidad del AMR26 también ha sido una de las cuestiones más discutidas y tratadas en esta última carrera, por lo que desde Honda también la han querido mejorar. "También hemos centrado nuestros esfuerzos en el intervalo entre China y Japón para seguir mejorando nuestra fiabilidad, pero nuestro rendimiento aún no está donde queremos que esté, especialmente en lo que respecta a la gestión de la energía", añade.

"El Circuito de Suzuka es un trazado complicado para esto, así que hemos estado aplicando lo aprendido en Australia y China para prepararnos mejor para el Gran Premio de Japón", explica Orihara, asegurando que el paquete de ayuda está pensado, sobre todo, para este GP antes del parón por el conflicto en Oriente Medio.

Por último, Shintaro ha confesado que la alianza entre Aston Martin y sus socios motoristas aún no se encuentra al nivel que esperaban, aunque están "trabajando duro" para poder tener un motor en condiciones que acompañe al coche de Fernando Alonso y Lance Stroll.

"No estamos al nivel que queríamos alcanzar de cara a este fin de semana, pero seguiremos trabajando duro para sacar el máximo partido a nuestro paquete. Estamos deseando ver al público local y a los aficionados de Honda. Quiero que vean que hemos progresado desde Baréin", concluye el texto.