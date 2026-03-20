'Motorsport': Aston Martin prepara un "desarrollo agresivo" en cuanto Honda elimine las vibraciones

Las vibraciones del motor no están permitiendo a Aston Martin mejorar su rendimiento: se trabaja en un futuro desarrollo agresivo para el verano.

Aston Martin tiene un plan. Lo ha desvelado 'Motorsport'. Un plan para dejar atrás los problemas y por fin darle un coche más competitivo a Fernando Alonso. Todavía no ha podido cruzar la línea de meta, abandonando tanto en el Gran Premio de Australia como en China.

Pero todo depende de las vibraciones del motor Honda. Si los japoneses eliminan todos sus problemas, se espera un desarrollo muy agresivo que desbloquee mucho rendimiento en el coche diseñado por Adrian Newey.

Eso sí, esas mejoras a corto plazo no serán de segundos. Ni en Japón ni tampoco en Miami después de las cancelaciones de Bahréin y de Arabia Saudí.

El plan de la escudería de Lawrence Stroll ya está en marcha a la espera, claro, de Honda. Ya trabajan en Sakura para eliminar esas vibraciones.

Y una vez que se eliminen, el desarrollo será "agresivo". Sobre todo en lo que se refiere al trabajo de Adrian Newey.

Todos en el paddock apuntan a que ese chasis podría estar en el grupo de cabeza, pero que el motor lo está entorpeciendo todo. Habrá que esperar. Y quizá en los meses de verano pueda llegar el gran salto de Aston Martin.